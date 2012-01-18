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Yaşam

Megan Fox İstanbul'a olaylı geldi İSTANBUL (A.A)

18 Ocak 2012 20:23

-Megan Fox İstanbul'a olaylı geldi İSTANBUL (A.A) - 18.01.2012 - Hollywood yıldızı Megan Fox, bir reklam filmi çekimi için İstanbul'a geldi. Air France Havayolları ile Paris'ten gelen Fox, apronda kendisini bekleyen gazetecileri görünce uzun süre uçağın kapısında bekledi. Fox'un görüntü vermek istememesi üzerine kendisini karşılayanlar polisten yardım istedi.  Bu arada Fox'u aprondan alıp Genel Havacılık Terminali'ne götürecek araç da körüğün merdivenlerine yanaştırıldı.  Daha sonra hızla kendisini bekleyen araca binen Fox, Genel Havacılık Terminali'nden ayrılarak şehre gitti.

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