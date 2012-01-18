Megan Fox İstanbul'a olaylı geldi

T24

Air France Havayolları ile Paris'ten gelen Fox, apronda kendisini bekleyen gazetecileri görünce uzun süre uçağın kapısında bekledi. Fox'un görüntü vermek istememesi üzerine kendisini karşılayanlar polisten yardım istedi.Bu arada Fox'u aprondan alıp Genel Havacılık Terminali'ne götürecek araç da körüğün merdivenlerine yanaştırıldı.Daha sonra hızla kendisini bekleyen araca binen Fox, Genel Havacılık Terminali'nden ayrılarak şehre gitti.