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Megan Fox: Hamileyken kendimi çok yaratıcı hissediyorum

Üçüncü bebeğini bekleyen Megan Fox hamileliği hakkında açıklamalarda bulundu

30 Mayıs 2016 21:39

Boşanma kararı aldığı eşi Brian Austin Green’den üçüncü kez hamile kalarak herkesi şaşırtan Megan Fox, bu kez de hamileliği üzerine ilginç bir açıklama yaptı.

Pek çok kadının hamileyken aldığı kilolardan rahatsız olması ve kendini kötü hissetmesinin aksine Megan Fox, “Ben hamileyken kendimi çok yaratıcı hissediyorum. Bebeğimle ruhsal bir iletişime geçtiğimi hissediyorum” diye konuştu.

Megan Fox, rol aldığı Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows filminin galasında iyice belirginleşen karnıyla dikkattleri üzerine çekmişti.

 

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