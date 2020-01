Megan Fox: Hamileyken kendimi çok yaratıcı hissediyorum

Boşanma kararı aldığı eşi Brian Austin Green’den üçüncü kez hamile kalarak herkesi şaşırtan Megan Fox, bu kez de hamileliği üzerine ilginç bir açıklama yaptı.

Pek çok kadının hamileyken aldığı kilolardan rahatsız olması ve kendini kötü hissetmesinin aksine Megan Fox, “Ben hamileyken kendimi çok yaratıcı hissediyorum. Bebeğimle ruhsal bir iletişime geçtiğimi hissediyorum” diye konuştu.

Megan Fox, rol aldığı Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows filminin galasında iyice belirginleşen karnıyla dikkattleri üzerine çekmişti.