Megan Fox evlendi

T24 -

TMZ.com adlı internet sitesinin haberinde sinema seyircilerinin ''Transformers'' adlı filmden tanıdıkları 24 yaşındaki Fox, televizyon seyircilerinin ''Beverly Hills, 90210'' dizisinden tanıdıkları Green ile Hawaii adasındaki Four Seasons Resort adlı otelde düzenlenen küçük bir törenle evlendiğini duyurdu.





Fox ile Green çifti 2004 yılında tanıştıktıktan sonra 2006'da nişanlamışlardı. Green'in sinema sanatçısı Vanessa Marcil'den 8 yaşında bir oğlu olmasına karşın her iki sanatçı da ilk kez dünya evine girdi.











