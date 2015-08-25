'Megan Fox eşine nafaka ödeyecek'

Megan Fox'tan boşanma kararı alan 42 yaşındaki Brian Austin Green'in eşinden nafaka almak için harekete geçtiği iddia ediliyor.

Ülke basınında yer alan iddialara göre, geçtiğimiz aylarda geçirdiği trafik kazasının ardından 'vertigo' isimli bir rahatsızlığa yakalanan ve bu nedenle çalışamayan 42 yaşındaki Brian Austin Green, bu yüzden boşanma işlemleri tamamlandıktan sonra Megan Fox'tan nafaka talep edecek.

Ntv.com.tr'de yer alan habere göre, evlenmeden önce bir anlaşmaya imza atan çiftin evlilikleri süresince kazandıklarını eşit olarak paylaşması bekleniyor. Çiftin çocuklarının velayeti için sıkı bir hukuk mücadelesine girecekleri ise sıklıkla dile getirilen iddialar arasında.