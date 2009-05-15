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Megan Fox biseksüelmiş

Dünyanın en seksi kadını unvanını kimseye kaptırmayan genç yıldız Megan Fox, dudak uçuklatan bir açıklama yaptı.

15 Mayıs 2009 03:00

Son iki yıldır dünyanın en seksi kadını unvanını kimseye kaptırmayan genç yıldız Megan Fox, dudak uçuklatan bir açıklama yaptı.

Megan Fox fotoğrafları - FOTOGALERİ

Beverly Hills 90210 dizisinin yıldızı Brian Austen Green ile bir dargın bir barışık ilişki yaşayan Fox "bir hemcinsime de aşık olabilirim" dedi.

Biseksüel olduğu konusunda kafasında herhangi bir soru işareti olmadığını söyleyen Fox "Kendim gibi biseksüel bir kadınla birlikte olmam. Çünkü bu aynı zamanda o kadının bir erkekle de birlikte olabileceğini gösterir. Bunun yerine sadece kendi cinsine ilgi duyan bir kadınla aşk yaşamak isterdim" diye konuştu. Fox'un bu açıklamaları şaşkınlık yarattı.

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