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Yaşam

ABD'li oyuncu Megan Fox anne oldu

Megan Fox ve Brian Austin Green çifti 2010’da evlendi. Green’in bir önceki evliliğinden Kassius adlı bir oğlu var

18 Ekim 2012 15:14

Hollywood’un ünlü oyuncusu Megan Fox, doğum haberini ilk kez Facebook'tan hayranlarıyla paylaştı.

ABD’li oyuncu Megan Fox’un Eylül ayında bir erkek çocuk dünyaya getirdiği ortaya çıktı.

Bugüne kadar sır gibi saklanan gelişme Fox’un Facebook sayfasından hayranlarına duyuruldu. 26 yaşındaki genç oyuncu takipçilerine “27 Eylül’de oğlumuz Noah Shannon Green dünyaya geldi. O çok sağlıklı, mutlu ve mükemmel bir bebek” mesajını paylaştı.

İkili, Fox’un hamileliğini de sır gibi saklamış daha sonra Hawaii tatilinde fotoğrafçılara poz vererek ilk kez resmi olarak hayranlarına duyurmuştu.

ntvmsnbc.com adresinden alınştır

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