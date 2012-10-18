ABD'li oyuncu Megan Fox anne oldu

Hollywood’un ünlü oyuncusu Megan Fox, doğum haberini ilk kez Facebook'tan hayranlarıyla paylaştı.

ABD’li oyuncu Megan Fox’un Eylül ayında bir erkek çocuk dünyaya getirdiği ortaya çıktı.

Bugüne kadar sır gibi saklanan gelişme Fox’un Facebook sayfasından hayranlarına duyuruldu. 26 yaşındaki genç oyuncu takipçilerine “27 Eylül’de oğlumuz Noah Shannon Green dünyaya geldi. O çok sağlıklı, mutlu ve mükemmel bir bebek” mesajını paylaştı.

İkili, Fox’un hamileliğini de sır gibi saklamış daha sonra Hawaii tatilinde fotoğrafçılara poz vererek ilk kez resmi olarak hayranlarına duyurmuştu.

ntvmsnbc.com adresinden alınştır