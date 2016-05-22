T24 LogoT24 Logo
Dünya

Megadeth’in efsane davulcusu sahnede hayatını kaybetti

Grubun solisti Mustaine: Bunun gerçek olmadığını söyleyin!

22 Mayıs 2016 23:02

Ünlü metal grubu Megadeth'in efsane davulcusu Nick Menza sahne aldığı mekanda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Menza’nın ölüm haberini Megadeth’in kurucusu ve solisti Dave Mustaine Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Mustaine, “Bunun gerçek olmadığını söyleyin. Sabah 4’te uyanıyorum ve Nick Menza’nın Baked Potato’da sahnede çalarken öldüğünü öğreniyorum” şeklinde bir tweet attı.

Menza, grup ile birlikte "I Rust In Peace", "Countdown to Extinction" ve "Youthanasia" gibi birbirinden başarılı albümlerde davul çaldı.Menza, gruptan 1998 yılında geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle ayrılmıştı.

ETİKETLER

Nick MenzaMegadethöldükimdir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24