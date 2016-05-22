Megadeth’in efsane davulcusu sahnede hayatını kaybetti

Ünlü metal grubu Megadeth'in efsane davulcusu Nick Menza sahne aldığı mekanda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Menza’nın ölüm haberini Megadeth’in kurucusu ve solisti Dave Mustaine Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Mustaine, “Bunun gerçek olmadığını söyleyin. Sabah 4’te uyanıyorum ve Nick Menza’nın Baked Potato’da sahnede çalarken öldüğünü öğreniyorum” şeklinde bir tweet attı.

Menza, grup ile birlikte "I Rust In Peace", "Countdown to Extinction" ve "Youthanasia" gibi birbirinden başarılı albümlerde davul çaldı.Menza, gruptan 1998 yılında geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle ayrılmıştı.