Mega yat Virtus, Boat Show'un ilk gününde 118 milyona satıldı

Uluslararası Boat Show Tuzla Kara Fuarı'nda 7 günde 100 tekne satışı gerçekleştirildi.

Viaport Marina'da geçen hafta başlayan Uluslararası Boat Show Tuzla Kara Fuarı'nda fiyatı 7 bin 500 TL ile 118 milyon TL arasında değişen 155 tekne görücüye çıktı. Mega yat olarak adlandırılan ve 118 milyon TL değerindeki Virtus, fuarın ilk günü satıldı.



Haberler.com'un haberine göre; dünya lansmanını Boat Show Tuzla'da yapan Mazu 82, 35 milyon TL fiyatla fuarın üçüncü günü sahibini buldu.

Batmayan tekne olarak bilinen Boston Whaller 330 Outrage de çok sayıda sipariş aldı ve en fazla satışı yerli ziyaretçilere yapıldı. Fuarda 7 günde toplam 100 tekne satışı gerçekleştirildi.



Boatshow Tuzla Kara Fuarı, 15 Mart Pazar akşamına kadar Viaport Marina'da devam edecek.