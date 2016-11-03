Mega yat limanı için referandum kararı; Bakırköylü pazar günü sandık başına gidiyor

İstanbul Bakırköy’de, mega yat limanı ile ilgili referanduma gidiliyor. Özgürlük Meydanı’nda 6 Kasım Pazar günü sabah 9.00’da başlayacak olan referandum akşam 17.00’ye kadar devam edecek.

Hürriyet'ten Ömer Erbil'in haberine göre, noter huzurunda, Bakırköy Kaymakamlığı’nın gözetiminde yapılacak referandum için halka çağrı yapılıyor. DATİ Holding tarafından başlatılan Mega Yat limanı projesi için Ataköy sahilde deniz 10 futbol sahası büyüklüğünde dolduruldu.

Dolgu alanda 3 katlı ticaret ve eğlence merkezi, iki katlı lokanta ve gazino, iki katlı kongre merkezi, 5 katlı yönetim ofisi, 5 katlı tekne satış ofisi, 724 ve 320 araçlık açık otoparkve ayrıca 5 ayrı yerde 32 araçlık açık otopark, tekne onarım ofisleri, yüzme havuzları yer alacak.

Bakırköy Belediyesi inşaatlara hukuka aykırı gerekçesiyle ruhsat vermedi. Dati Holding yasal süre dolunca inşaat ruhsatını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan aldı. Bakırköy Belediyesi ruhsat iptali yönünde İstanbul 4. İdari Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme asıl karar verilinceye kadar ruhsatların yürütmesini durdurdu. Bakırköy Belediyesi inşaatları mühürledi.

Özgürlük Meydanı'na sandık

Bakırköy Belediyesi Mega Yat Limanı için şimdi referandum yapıyor. Ataköy sahilin imara açılmasına karşı çıkan çok sayıda sivil toplum örgütünün yat limanı ve beraberinde sahildeki yapılaşmalara karşı oldukları biliniyor. Önümüzdeki Pazar günü sabah 09.00’da Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda başlayacak oylama akşam saat 17.00’e kadar devam edecek. Kaymakamlık denetiminde, noter huzurunda yapılacak referandumda oy vermek isteyenlerin kimliklerini göstermesi yeterli sayılacak. İlçe seçim kurulunun müdahil olmadığı referandumda şirketin çalışanlarını ve farklı ilçelerden insanları getirmesinden endişe duyan Bakırköylüler o gün Özgürlük meydanına akın edeceklerini belirtiyorlar.

Noter huzurunda yapılacak

Bakırköy Belediyesi referandumla ilgili ilçenin çeşitli noktalarına pankartlar asmaya başladı. Belediyeden yapılan açıklamada şöyle dendi:

"Belediyemiz sınırları içerisinde 564 Ada 137-142-144-164-165-166 Parseller ile 1230 Ada 1 Parsel üzerinde yapılması planlanan Mega Yat Limanı ve Ek Projeler ile ilgili yurttaşlarımızın görüşlerinin alınması ve karar sürecine katılımlarının sağlanması amacıyla 6 Kasım 2016 tarihinde Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda 09:00 - 17:00 saatleri arasında Kaymakamlığın bilgisinde, Emniyet Müdürlüğünün gözetiminde ve Noter huzurunda halk oylaması yapılacaktır."

STK’lara çağrı

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu şöyle konuştu; “Çoğulcu, şeffaf ve sosyal demokrat belediyecilik anlayışımızın gereği olarak bu kararı aldık. Belediye olarak bu projenin karşısındayız. Hukuki mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu mücadeledeki gücümüz halkın kendisi. STK’ları oy vermeye çağırıyorum. Halkın kararı bizim için önemli. Çevreci dernekler, vakıflar referanduma ilgi göstersinler, görüşlerini sandıkta pekiştirsinler. Biz de mücadelemizde ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koyabilelim.”