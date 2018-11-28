'Mega proje' işçilere mezar oldu; Gebze'deki inşaatta viyadük çöktü, 3 işçi hayatını kaybetti!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük çöktü. 7 nolu viyadüğün çökmesi sonucu 5 işçinin enkaz altında kaldı. İlk edinilen bilgilere göre işçilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı, birinin de ağır yaralı olarak enkaz altından çıkarıldı. İlerleyen saatlerde iki işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Kazayla ilgili haberlere yayın yasağı getirildi.

Olay, Gebze Tavşanlı mevkiinde meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında yapılan 7 nolu viyadük inşaatında meydana geldi. Viyadük başlık ayağı montajının yapıldığı sırada çökme oldu. Yaklaşık 30 metre yükseklikte bulunan viyadükte çalışan ve ilk bilgilere göre 5 işçi, düşerek enkazın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. İşçilerin enkazın altından çıkarılması için çalışma başlatıldı.

CNN Türk yayınında bilgi veren DHA muhabiri Şahin Oktay, düşen beton bloğun altından zaman zaman seslerin geldiğini aktardı.

30 metre yükseklikten çakıldı

Habertürk TV'de DHA muhabirinin aktardığı bilgilere göre; beton blok 30 metre yükseklikten yere çakıldı. Bloğun koptuğu anda işçiler betonun üzerinde bulunuyordu.

Habertürk TV yayınına bağlanan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, "Türkiye'nin ikinci büyük viyadüklerinden birisi. Bu yılın sonunda devreye girecekti. Betonu döke döke ilerliyor. Çökme o kalıpları sökerken meydana geldi. Beton blok düştü, altında boşluk olabilir. Orada bir yaşam boşluğu oluşmuş olabilir" dedi.

Kocaeli Valiliği: Beton blok ters dönerek işçilerle birlikte düştü

Kocaeli Valiliği, viyadükte meydana gelen çökmenin nasıl gerçekleştiğine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, şöyle dendi:

"İlimiz sınırları içinde devam etmekte olan Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları esnasında Gebze Tavşancıl kesiminde Osmangazi Köprüsüne yakın bir noktada yapılmakta olan viyadüğe 2. kademe beton dökülürken beton bloğun ters dönerek üzerindeki işçilerle birlikte aşağı düşmesi sonucu iş kazası meydana gelmiştir."

İnceleme başlatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olayla ilgili inceleme başlattığı, 2 müfettiş görevlendirdi.

1 işçinin bilinci açık

CNN Türk yayınına bağlanan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, "Olay Beton bloğunun yerleştirilmesi sırasında meydana geliyor. 1 işçinin bilincinin açık olduğu bilgisini aldık" dedi.

CNN Türk yayınına bağlanan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Çok hızlı giden bir inşaat. Çoka can güvenliği alınan bir inşaat. Geçen hafta viyadük inşaatını ben de ziyaret ettim. Bana verilen bilgiye göre beton bloğun altında 4 işçi var" dedi.

CNN Türk yayınında konuşan İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna da, "Kalıp bağlantısında imalat hatası olabilir. İş güvenliği ihmal ediliyor. İşi hızlı yapabilmek için iş güvenliği ihmal ediliyor. Bu işi alan taşeron firmalar, bir çok alt taşerona veriyor bu işleri. Acaba bu alt taşeronlar yeterli verimliliğe sahip mi bunu sorgulamak lazım" ifadelerini kullandı.

"İşçilerin gece saat 3.00’e kadar çalıştırılıp sabah 8.00’de tekrar mesaiye başlatıldıklarını öğrendik"

Çalışmalar esnasında BirGün’e konuşan TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Kürekci, olay yerine incelemeler yaptıklarını ve işçilerle konuştuklarını söyledi. Kürekçi, “İncemeler devam ediyor. İşçilerle yaptığımız görüşmeler sonucunda gece saat 3.00’e kadar çalıştırılıp sabah 8.00’de tekrar mesaiye başlatıldıklarını öğrendik. İşin hızlandırılmasına dair bir talimat olduğundan bahsettiler. Çökmenin sebebiyle ile ilgili birçok olasılık var. Bu durumun bir bilir kişi incelemesine ihtiyacı var. Bu inceleme yarın da devam ettirilecek. Ancak şunu söyleyebiliriz, ortada böylesi bir büyük teknik kusur varsa, bir kaza oluyorsa ve bu kaza insanların ölümüyle sonuçlanıyorsa, üst yüklenicinin, ana iş yapan firma bu olayın sorumlusudur. Bu bir kaza değil, cinayettir” dedi.

"Normalde 2 günde bir beton blok atılması gerekiyormuş ama..."

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve İstanbul Milletvekili Ali Şeker olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Fatma Kaplan Hürriyet sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, "Kocaman bir beton blok düşmüş. İlk katı atılmış ikinci katı atılırken bu düşme olayı meydana geliyor. Belli ki taşımamış ve hava koşulları da belli ki hesaba katılmamış. Valilikten de olay yerinden de aldığımız bilgilerde normalde 2 günde bir beton blok atılması gerekiyormuş. Ama havaların soğuması nedeniyle 3-3,5 güne çıkarılmış. Ama belli ki bu da yetmemiş, hava koşulları hesaba katılmadan böyle bir elim kaza meydana geliyor. Bizler teknik insanlar değiliz. Çok net şeyler söylemeye de yetkin değiliz. Ama biz de bu olayın takipçisi olacağız. Ciddi ihmaller olduğunu görüyoruz açıkçası. En azından ilk tablo bize onu gösterdi. Böylesi bir projede böylesi bir kazanın öngörülememiş olması bize bir ihmal olduğunu gösteriyor. Sürecin takipçisi olacağız" dedi.

Yayın yasağına tepki

Yayın yasağını eleştiren Kaplan Hürriyet, "Bu tür kazalar sonucunda getirilen yayın yasağı da oldukça manidar. Kimden ne saklıyoruz? Türkiye'de ne yazık ki getirilen yayın yasakları nedir ne değildir anlamış değiliz. Bir şey mi gizlenmeye çalışılıyor? Düşündürtüyor tüm Türkiye'yi. Bu yayın yasağının manidar olduğunu düşünüyoruz. Biz de bir şeylerden şüphelenerek hızlıca geldik bakalım diye. Yayın yasağı neden getirilir? Vatandaştan ne saklanır? Bunu da bize zaman gösterecek biz de takip edeceğiz" diye konuştu.

"Gelişmiş ülkeler projelerde insanların ölmemesiyle övünüyor"



Gelişmiş ülkelerde mega projelerde insanların ölmemesiyle övünüldüğünü söyleyen Ali Şeker ise şöyle konuştu:



"Burada bir iş kazası var. İş kazası varsa ihmal de var. Bu ihmalin ne olduğu, neden bunların yaşandığı ve bunun kader olmadığı ortada. Bunlar maalesef öngörülmesi mümkün olmayan ama öngörülemeyen ihmaller neticesinde olan olaylar. 3 gün önce atılan betonun üzerine çıkan işçiler o betonun kopması sonucu o betonun altında kalarak maalesef biri ağır yaralı bir diğerinin de cenazesi çıkarıldı. Enkaz altında kalan işçinin de cenazesi çıkartılmaya çalışıyor. Burada bu hava koşulları hesaba katılmadan biran önce bitireceğim kaygısıyla işin bilimsel tarafı ihmal edilerek yapıldığında bunun bedelini işçiler ödüyor. Gelişmiş ülkeler mega projelerinde hiç insanın ölmemesiyle övünüyorlar. Ama biz her bir projede daha çok insan ölümüne seyirci kalarak o projelerin bitmesini izliyoruz."

TIKLAYIN - CHP'li Ağbaba, 5 işçinin göçük altında kaldığı Gebze'deki kazayı Meclis gündemine taşıdı

Öte yandan CHP'li Veli, Ağbaba, 3 işçinin yaşamını yitirdiği viyadük inşaatındaki kazayı Meclis gündemine taşıdır. Ağbaba, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Mehmet Cihan Turhan'n yanıtlaması talebiyle şu soruları yönetlli:

-Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında bugüne kadar kaç iş kazası yaşanmıştır?

-Yaşanılan iş kazaları neticesinde kaç işçi hayatını kaybetmiş veya yaralanmıştır?

-Kuzey Marmara Otoyolu inşaat sahasında işçiler için gerekli iş sağlığı ve güvenliği denetimi yapılmakta mıdır?

-Otoyolu inşaatında sürekli olarak meydana gelen bu tür kazaların hangi ihmallerden kaynaklandığına dair geçmiş dönemlerde herhangi bir soruşturma veya çalışma yapılmış mıdır?

-Türkiye Genelinde yapılan otoyollarda meydana gelen iş kazalarında kaç işçi hayatını kaybetmiş, kaç işçi yaralanmıştır?

-Otoyolu yapım çalışmalarında meydana gelen kazalarda ihmali olan kaç kişi hakkında idari ya da cezai takibat yapılmıştır. Bunun sonucunda kaç kişi ceza almıştır?

-Bu konuda yüklenici firmalara ne gibi yaptırımlar uygulanmıştır?