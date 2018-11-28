CHP'li Ağbaba, 5 işçinin göçük altında kaldığı Gebze'deki kazayı Meclis gündemine taşıdı

CHP İşçi Sendikaları ve STK'lardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Kuzey Marmara Otoyolu inşaatı kapsamında bugün Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan kazayı Meclis gündemine taşıdı.

TIKLAYIN - Gebze'de viyadükte çökme: 2 işçi hayatını kaybetti!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın yanıtlaması istemiyle yöneltilen sorularda, AKP hükümetinin "Mega Projeler” olarak sunduğu Otoyolu inşaatlarında yaşanan iş kazaları ve ölümler gündeme taşındı

Ağbaba'nın Meclis Başkanlığı'na sunduğu soru önergesi şöyle:

Aşağıdaki sorularımın Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Mehmet Cihan Turhan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

28.11.2018 tarihinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülen "Mega Projeler” arasında yer alan Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadüğün çökmesi neticesinde 5 işçi beton blokların altında kalmıştır. Kuzey Marmara Otoyolu; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeniden yapılandırılan dünyaya örnek gösterildiği söylenen İstanbul Yeni Havalimanı, Kanal İstanbul gibi ‘’Mega projeler ‘’den biri olmakla övünülmektedir. 2016 yılında başlayan ve bitiminde 430 kilometreyi bulacak Kuzey Marmara Otoyolu’nda yol çalışmalarının başladığı esnada ÇED süreci tamamlanmadan çok fazlaca ağaç kesildiği iddia edilmektedir.

Kuzey Marmara Otoyolu daha öncesinde de birçok defa iş kazalarının yaşandığı bir yer olarak dikkat çekmiştir. 16 Ekim 2017 tarihinde de Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında 1 işçi göçük altında kalmıştır. 14 Nisan 2018 tarihinde tünel açmakta kullanılan jumbo adı verilen iş makinesinin operatörü kullandığı makinenin dönen aksamına elini kaptırarak feci şekilde hayatını kaybetmiştir. 09 Mayıs 2018 tarihinde ise yüksek gerilim hattı direklerine tel çekilmesi esnasında 60 metrelik direğin bir anda devrilmesiyle 4 işçi düşerek yaralanmıştır. Bugün yaşanan olayda beton blok altında kalan 5 işçinin durumu ise halen ciddiyetini korumaktadır.

Bu çerçeveden hareketle;

-Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında bugüne kadar kaç iş kazası yaşanmıştır?

-Yaşanılan iş kazaları neticesinde kaç işçi hayatını kaybetmiş veya yaralanmıştır?

-Kuzey Marmara Otoyolu inşaat sahasında işçiler için gerekli iş sağlığı ve güvenliği denetimi yapılmakta mıdır?

-Otoyolu inşaatında sürekli olarak meydana gelen bu tür kazaların hangi ihmallerden kaynaklandığına dair geçmiş dönemlerde herhangi bir soruşturma veya çalışma yapılmış mıdır?

-Türkiye Genelinde yapılan otoyollarda meydana gelen iş kazalarında kaç işçi hayatını kaybetmiş, kaç işçi yaralanmıştır?

-Otoyolu yapım çalışmalarında meydana gelen kazalarda ihmali olan kaç kişi hakkında idari ya da cezai takibat yapılmıştır. Bunun sonucunda kaç kişi ceza almıştır?

-Bu konuda yüklenici firmalara ne gibi yaptırımlar uygulanmıştır?