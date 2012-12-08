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Dünya

Mega kent için 700 dağı tıraşlayacak

Çin'in Gansu eyaletindeki Lanzhou bölgesinin eteklerinde inşa edilmesi planlanan proje için, tam 700 dağın tıraşlanması amaçlanıyor

08 Aralık 2012 15:29

Çin'in en ünlü mimarı olarak bilinen Yan Jiehe (52), ülkenin kuzeybatısında yeni bir şehir inşa etmek için tam 700 dağı tıraşlamayı planlıyor.

ntvmsnbc.com'da yer alan habere göre, Çin'in Gansu eyaletindeki Lanzhou bölgesinin eteklerinde inşa edilmesi planlanan proje için, tam 700 dağın tıraşlanması amaçlanıyor.

Guardian gazetesinde yer alan habere göre, söz konusu projenin toplam maliyeti 3.5 milyar doları bulacak.

Projenin arkasında bulunan Nanjing merkezli Çin Pasifik İnşaat Grubu, yapılacak maliyetin karşılığının fazlasıyla alınacağı görüşünü sundu.

China Daily sitesine konuşan şirketin sahibi Jiehe, inşa edilecek şehrin 2030 itibariyle Çin ekonomisine yılda 43 milyar dolar kazandıracağını belirtti.

Çin’in, "Donald Trump"ı olarak bilinen Yan, Lanzhou New Area adındaki yerleşim biriminin 130 bin dönümlük alana kurulacağını ve bugün 3.6 milyon kişinin yaşadığı Lanzhou kentinden 80 km mesafede bulunacağını ifade etti.


Efsaneden doğdu


Dokuz çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelen Yan, uzun yıllar lise öğretmeliği ve aynı yıllarda bir çimento fabrikasında işçi olarak çalıştı.

1995’te kendi inşaat şirketini kuran Yan, 2006 yılında 1.24 milyar dolarlık servetiyle Çin’in en zengin ikinci insanı oldu.

İddialara göre, Yan’ı harekete geçiren proje, çok uzun zaman önce Yu Gong adındaki bir işçinin, evine giden yolu bloke eden iki dağı ortadan kaldırmaya karar vermiş ve bunu başarmış. O günden bu yana, “Yu Gong dağları hareket ettirdi” efsanesi doğmuş.

Efsane olarak nitelendirilen projenin bazı eleştiriler de aldığı belirtildi.

Sarı Nehir boyunca yatan Lanzhou, Çin’in "hava kirliliğinde en yüksek olan şehri" olarak ifade edildi.

Şehir, Çin’deki tekstil, gübre ve metalurji sanayisin merkezlerinden biri.

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