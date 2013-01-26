Mega Center'da yangın

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde kuru gıdacıların bulunduğu Mega Center'da yer alan 15 katlı binada yangın çıktı. Mahsur kalan bir kişi kurtarılırken yangının kontrol altına alındığı belirtildi.
Bayrampaşa'daki kuru gıdacıların bulunduğu Mega Center'da yer alan 15 katlı binada saat 16.30 sıralarında yangın çıktı.
Bölgeye Bayrampaşa, Eyüp, Şişli, Bakırköy ve Gaziosmanpaşa'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın yaklaşık yarım saat içinde kontrol altına alınırken, mahsur kalan bir kişi de kurtarıldı. Yangının, binanın asansör boşluğunda bulunan elektrik kablolarından çıktığı belirtildi.