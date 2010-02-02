Meg Ryan İstanbul'da

T24 -

24 defile sunulacak

İstanbul Fashion Week'in (İFW) onur konuğu olan Meg Ryan, Lufthansa Havayolları'nın tarifeli uçağıyla saat 17.30 sıralarında Atatürk Havalimanı'na geldi. Korumaları eşliğinde Atatürk Havalimanı'ndan ayrılan Ryan, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.Türkiye'nin tek resmi moda haftası İstanbul Fashion Week'in açılışı için ilk kez İstanbul'a gelen Meg Ryan, dört günlük moda maratonunun açılışının ardından İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini gezecek.Türk tasarımcılarının ve moda markalarının 2010-2011 kış koleksiyonlarını ilk defa görücüye çıkaracakları İstanbul Fashion Week'i yurt dışından 160 basın mensubunun da izlemesi bekleniyor.İstanbul Fashion Week'te 10 marka, 11 tasarımcı 2 karma ve bir de sosyal sorumluluk projesi Argande olmak üzere toplam 24 defile gerçekleştirilecek.