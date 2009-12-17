Medyumların hiçbir kehaneti tutmadı

T24 - Almanya'da bir medyumlar birliği 2009'a dair 140 kehanette bulunduklarını ama bunlardan hiçbirinin gerçekleşmediğini itiraf etti...

Almanya'da medyumlardan oluşan bir topluluk 2009'a dair 140 kehanette bulunduklarını ama bunların hiçbirinin tutmadığını söyledi.

Paranormal Olaylar ve Araştırma Birliği, 140 kehanetlerinin her birinin yanlış çıktığını itiraf etti.

Çay yaprağı okuyan ve üzerinde alfabe ile "evet", "hayır" kelimelerinin olduğu tahtalar vasıtasıyla ruhlarla konuşan birliğin üyeleri ABD Başkanı Barack Obama ile Frankfurt ve Berlin'deki teröristlerin suikasta kurban gideceğini söylemişti.



Aslında kehanetlerden bir tanesi tuttu, o da ünlü pop yıldızı Michael Jackson'ın ölümüydü. Ama birlik bunun da medyumlar tarafından her sene yapılan bir kehanet olduğunu dile getirdi.