Medyuma servet kaptırdı





T24 - Amerikalı bir yazarın 8 yaşında ölen oğlunun cennette mi, yoksa arafta mı olduğunu öğrenebilmek için medyumlara 20 milyon dolar kaptırdığı iddia edildi.





Florida’nın Fort Lauderdail kentinde görülen davada, bir medyum ve falcı çetesinin, 40 milyon dolarlık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Hedefteki kişilerden para kopartmaya çalışan, aksi halde lanetleneceklerini öne süren çetenin kurbanları arasında New York Times Gazetesi’nin çok satanlar listesine 37 kez girmiş bir yazarın da bulunduğu belirtildi.





Ancak bu yazarın adı açıklanmazken, Daily Mail Gazetesi’ne göre bu kişi evlat edindiği oğlu 8 yaşında motosiklet kazasında ölen Jude Deveraux adıyla yazan Jude Gilliam Montassir (63). “Kristal Küre” adı altında tutuklanan çete üyeleriyle birlikte ünlü markalara ait 400 yüzük, 100 saat ve 200 kolyenin de elegeçirildiği bildirildi.