Medyum çocuk pornosundan tutuklandı

ANTALYA'da, başkalarının MSN adreslerini şifrelerini kırarak kullandığı iddiasıyla şikayet üzerine gözaltına alınan medyumluk yapan Erdal Tunç, bilgisayarında bulunan 500 çocuk pornosu görüntüsü nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olay Antalya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bilişim Suçları Büro Amirliği'ne gelen bir ihbar üzerine ortaya çıktı. Polise başvuran ve adı açıklanmayan bir kişi, bir medyum tarafından MSN adresinin şifresinin kırıldığını ve kullanıldığını söyledi. Polis yaptığı çalışmada, kırdığı şifreyle adresi kullanan medyuma ulaşarak evine baskın düzenledi. Baskında, medyumluk yapan Erdal Tunç'un bilgisayarına da incelenmek üzere el konuldu.



Polis medyumluğun yanında ‘hacker’lık yapan ve başkalarına ait binlerce MSN adresi şifresi kırdığını belirlediği Tunç'un bilgisayarında yaptığı incelemede, çok sayıda adresin yanı sıra, 500 çocuk pornosu görüntüsü buldu. Bilgisayarda ayrıca türbanlı kadınların pornografik fotoğrafları ile çok sayıda erotik ve pornografik görüntü ve fotoğraf da bulundu.



Erdal Tunç, sorgusunun ardından ‘çocuk pornosu görüntüleri bulundurmak, paylaşmak’ suçlarından tutuklanma istemiyle adliyeye sevk edildi. Tunç, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.





