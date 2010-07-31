-MEDYUM CİNAYETİNDE 2 KİŞİ DAHA YAKALANDI ANKARA (A.A) - 31.07.2010 - Başkentte ''sosyete medyumu'' olarak tanınan ve bir yıl önce ortadan kaybolan kuaför Mehmet Toprak'ın öldürülmesi olayıyla ilgili aranan iki kişi daha yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Toprak'ın kaçırılarak öldürülmesi olayıyla ilgili aranan Veli Ahmet Ö. ve Bekir B. adlı kişileri, Kırşehir'de yakaladı. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yürütülen çalışma sonucu yakalanan zanlılar hakkında gıyabi tutuklama kararı olduğu bildirildi. Mehmet Toprak, 23 Temmuz 2009'da gece telefonla arandıktan sonra ortadan kaybolmuştu. Polis, Toprak'ın Ümit B. ve arkadaşları tarafından kaçırıldıktan sonra öldürüldüğünü tespit etmişti. Bursa'da sahte kimlikle yakalanan Ümit B. ve üç arkadaşı 15 gün önce tutuklanmışlardı.