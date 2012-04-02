Medyum çetesinden 20 bin liraya feyz yüklemesi

Ankara’da kendilerini ‘medyum’ ve ‘mehdi’ olarak tanıtan dolandırıcılık çetesinin zengin kadınları ‘cinleri üzerine salarız’ diye tehdit edip dolandırdığı belirlendi.

Ankara’da, “medyumluk” yaptıklarını iddia eden suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda ortaya çıkarılan dolandırıcılık çetesinin zengin kadınları tuzağa düşürdüğü anlaşıldı. Çetenin, zengin mal varlığı olan kadınlara ulaşarak, 20 bin liraya “feyz yüklemesi” yaptıkları, 20-30 bin liraya muska yazdıkları anlaşıldı. Çetenin zengin olmayanlara ise 3-5 bin liraya muska yazdıkları anlaşıldı.



Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekilliği’nin koordinesinde sahte medyum çetesine yönelik dolandırıcılık soruşturması yürüten Ankara Emniyeti KOM Şubesi ekipleri, çetenin liderliğini herhangi bir işi olmayan Hasan Ö.’nün yaptığını tespit etti. İnternet sitesi kuran çetenin, aralarında kamu görevlisi, öğretmen, doktor, ev kadını olan müşterilerini tuzağa düşürdüğünü belirleyen polis, savcılık emriyle teknik takip çalışması başlattı.

Çevreden bilgi toplamışlar

Ö.’nün eşi Perihan Ö.’nün sahte medyumluk yaptığını, Metin Ş.’nin ise kendisini “Mehdi” olarak tanıtarak para karşılığında müşterileri “sıkıntıdan kurtardığını” vaat ettiğini tespit eden polis, operasyonla birlikte ilginç bilgilere de ulaştı. Çetenin, genellikle zengin olan ve yalnız yaşayan kadınları hedef aldığı tespit edildi. İkili ilişkiler ya da internet üzerinden tanıştıkları zengin kadınlarla ilgili önce yakın çevresinden üçüncü kişiler üzerinden bilgi edinen çetenin, kadınları Perihan Ö.’ye yönlendirdiği, böylelikle daha önce elde ettikleri kişisel ve özel bilgileri meydumluktan elde edilmiş gibi gösterdikleri saptandı.

Kadın müşterilere bilgilerin aktarılması karşılığında yüklü miktarlarda para alan çetenin, ileri aşamalarda aynı kadınlara muska hazırlayıp, “Bunları toprağa göm”, “Eşyalarında domuz yağı var. uğursuzdur, bunları bize ver dergahımızda yakalım” diyerek bazı eşyalarına el koyup kullandıkları anlaşıldı.





Çetenin, aynı zamanda psikolojik desteğe ihtiyacı olan kadınlara hazırladıkları muskayı verip “toprağa gömeceksin” diyerek boş arziye götürdükleri, bu sırada çevreden ortaya çıkan kişilerin sanki muskayı toprağa gömmek isteyen kadın ile yanındaki çete üyelerini “uygunsuz durumda yakalamış” gibi gösterip kadınlara şantaj yaparak büyük miktarlarda paralar aldıkları belirlendi.



Polis, çetenin, 4 milyon liralık mal varlığı olan bir kadının peşine düştüğü sırada operasyon yaptı. Çetenin, elde ettiği yüklü miktardaki parayla gayrimenkul aldığı belirlendi.

Feyz yükleme 20 bin

Çetenin, kadınları, “Sana cin girmiş, 6-8 ay terapi alacaksın, sana feyz yükleyeceğiz” diyerek ortalama 20 bin lira aldıklarını belirleyen polis, mal varlığı 1.5 milyon lira dolayında olan bir kadının dolandırılmasıyla ilgili görüşme kayıtlarını elde etti. Bazı müşterileri “Cinleri üzerine saldırtacağız” diyerek tehdit eden çetenin, yalnız yaşayan kadınları, daha önce elde ettikleri kişisel bilgileri ailelerine anlatmakla tehdit ettikleri de ortaya çıkarıldı. Çetenin, bazı müşterilerini “Seni Mehdi’ye havale ediyoruz” diyerek Metin Ş. ile görüştürdüğü, Ş.’nin de “seni fitnenin sıkıntısından kurtacağım” diyerek kadınlardan para aldığı belirlendi.