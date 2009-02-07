'Medyayla inatlaşmaya girdim ben kaybettim'

Son kitabı 'Evlerin Işıkları Bir Bir Yanarken' kitabını anlatan İclal Aydın, özeleştirisini yaptı.



İclal Aydın, yazar Tuna Kiremitçi ile olan beraberliği ve sonrasında 'İkimiz de gamzeliyiz' sözü nedeniyle bazı kişiler tarafından eleştirilmişti. Aydın, bu sözün kendisine ait olmadığını söylemiş ancak polemiklerden kurtulamamıştı. Daha sonrasında karşılıklı atışmalar ve yaşananlarla medyadaki bazı isimlerle karşı karşıya gelen İclal Aydın, özeleştirisini yapmaktan da çekinmedi.



Hiç bir zaman mesleki hırsı olmadığını ifade eden İclal Aydın, "O kadar hırslandım ve kızdım ki son hatayı öyle yaptım. Çirkin, beyinsiz, yeteneksiz, kötü yazar, sahtekar... Bir sürü şey söylendi. O kadar hırslandım ki çabamı savaşa çevirdim ve savaşırken de benim için en kıymetli şeyi, hayata olan inancımı düşürdüm ve yitirdim. İnsan özüne olan saygımı ve ilahi adalet inancımı kaybettim. Maneviyatım sarsıldığı anda zaten çöktüm" diye konuştu.



Hırsının çalışmaya yönelik olduğunun altını çizen İclal Aydın,"Hep çok çalıştım. Bana sunulanı hakedebilmek için çok çalıştım. 13 sene önce geldim İstanbul'a. İyi bire ğitimim ve bavulum dışında hiç bir şeyim yoktu" diyerek şöyle konuştu:



"Şu anda iyi bir kariyerden bahsedebilirsek bu benim çalışkanlığım ve hayatta kalma hırsımdır. Ama sahip olma hırsı değildi. Sadece bir dönem toplumla ve medyayla bir inatlaşmaya girdim. Ben kaybettim."



(Televizyon Gazetesi)

