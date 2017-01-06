Medyaya karşı halk jürisi isteyen siyasetçiye 'Erdoğan'lı eleştiri

İtalya'da geleneksel siyasi partilere tepki olarak doğan popülist 5 Yıldız Hareketi'nin lideri Beppe Grillo, medyada "yalan haberlerin yayılmasına karşı bir halk jürisi" kurulmasını önererek tartışma yarattı. Temsilciler Meclisi'ndeki İtalyan Solu Grup Başkanı Arturo Scotto, basına baskıyla suçlanan Grillo için "Erdoğan'ı mı örnek alıyor, açıklasın" dedi.

Geleneksel medyaya tepkili olan ve açıklamalarını kendi blog sitesi aracılığıyla yapan Beppe Grillo burada yayımladığı yazıda, sosyal medyada yalan haberlerin yayılmasıyla ilgili şikayetlere atıfta bulunarak şunları söyledi:

"Herkes internete karşı... Herkes internette dolaşan balon haberlere işaret ediyor, rekabet kurulu başkanı gerçeklerin yeni bir mahkeme tarafından tesis edilmesi gerekliliğinden söz ediyor. Böylece internette neyin gerçek neyin sahte olduğuna hükümet karar verebilsin diye. Peki her gün televizyonlar ve gazeteler tarafından sunulan saçmalıklarla kim ilgilenecek?"

Merkez-sol hükümete yakın bir yayın çizgisi olan La Stampa ile sağ kanattaki Il Giornale gazetelerini 5 Yıldız Hareketi'ne karşı yalan haberler yapmakla suçlayan Beppe Grillo, şöyle devam etti:

"En büyük yalan haber üreticileri, gazeteler ve televizyonlardır. İktidarı elinde bulunduranların güçlerini koruması amacıyla bunu yapıyorlar. Kontrol edilmesi gereken, onların haberleridir.

"Ben hükümetin değil, medyada yayımlanan haberlerin doğru olup olmadığını saptayacak bir halk jürisinin kontrolündeki bir mahkeme kurulmasını öneriyorum.

"Kurayla seçilecek vatandaşlar gazetelerdeki makaleleri ve televizyonlardaki haber bültenlerini ele alacak. Eğer bir haberin yalan olduğu açıklanırsa yayın organının müdürü başını öne eğerek halktan özür dileyecek, ayrıca haberi doğru şekilde ve haber bülteninin açılışında ya da gazetenin baş sayfasında yüksek görünürlükle yeniden verecek."

Beppe Grillo, Sınır Tanımayan Gazeteciler'in geçen yıl yayımladığı listede İtalya'nın basın özgürlüğünde 77. sırada yer almasında hareketle "Belki bu şekilde basın özgürlüğünde dünya 77'inciliği pozisyonundan kurtuluruz" dedi.

Grillo'nun "yalan habere halk karar versin" önerisi başta gazeteciler olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekti.

İtalyan gazeteciler sendikası Fnsi, Grillo'yu tüm gazetecilere karşı "medyatik bir linç" yapmakla suçlayarak "Grillo'nun önerisi kabul edilirse İtalya basın özgürlüğünde dünya 77'incisi değil 154'üncüsü olur" uyarısında bulundu.

Grillo'nun blog yazısında logosunu kullandığı La7 kanalının haber bülteni sunucusu Enrico Mentana da imajlarını zedelediği gerekçesiyle Grillo'ya dava açacağını duyurdu. Mentana, "Grillo kendisine bir avukat bulsun. Yalan haber üreticisi ithamı, affedilir değil" dedi.

Siyaset dünyasından da Grillo'nun önerisine eleştiriler geldi. Merkez-sağdaki Haydi İtalya partisinden senatör Francesco Giro, "Grillo basının ağzına tıkaç sokmak istiyor" suçlamasında bulundu.

Demokratik Parti'den milletvekili Vanna Iori de Grillo'yu "sansürcülükle ve gericilikle" suçladı.

İtalyan Solu'nun Temsilciler Meclisi Grup Başkanı Arturo Scotto ise "Bir siyasi liderin basın ve televizyonlara karşı halk jürisini göreve çağırması demokrasiyi zayıflatır. Grillo, Erdoğan'ı mı örnek alıyor, açıklasın" ifadesini kullandı.

Grillo'nun fiili lideri olduğu 5 Yıldız Hareketi, sosyal medya ve internette yalan haberlerin yayılmasından sorumlu olmakla suçlanmıştı. BuzzFeed News tarafından geçen Kasım ayında yapılan bir haberde, 5 Yıldız Harekete bağlantılı site ve sosyal medya hesaplarının yalan haber ve komplo teorilerinin yayılmasında büyük rol oynadığı belirtilmişti.

Grillo ise bu iddiayı reddetmişti.