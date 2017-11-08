Medyascope.tv'ye RSF Basın Özgürlüğü Ödülü

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) ve Fransız televizyon kanalı TV5-Monde tarafından verilen Basın Özgürlüğü Ödülü’nün bu yılki sahipleri açıklandı.

Fransa’nın Strasbourg kentinde Dünya Demokrasi Forumu’nda düzenlenen törende; Polonya'dan araştırmacı gazeteci Tomasz Piatek Yılın Gazetecisi Ödülü'nü alırken, yurttaş gazeteciliği kategorisinde ödüle İran'dan Soheil Arabi ve medya kuruluşu kategorisinde ödüle Medyascope.tv layık görüldü.

Medyascope.tv Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır ödülü alırken yaptığı konuşmada Medyascope.tv web sitesine göre şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin durumunu hepiniz çok iyi biliyorsunuz.Türkiye’de gazetecilik yapmanın her geçen gün daha da zorlaştığından da haberdarsınız. Medyascope olarak amacımız, öncelikle koşullar ne olursa olsun gazeteci olarak var kalmak. Ve gazeteciliği de iyi yapmak."

RSF ödülü basın özgürlüğüne önemli katkılar sunan gazetecileri ve medya kuruluşlarını onurlandırmak ve basın özgürlüğünün önemine dikkat çekmek için 1992 yılından bu yana her yıl veriliyor. RSF – TV5 Monde Ödülü için bu sene 18 gazeteci ve medya kuruluşu aday gösterilmişti.

Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın verilerine göre 3 Kasım itibariyle Türkiye'de 151 gazeteci ve medya çalışanı hapiste bulunuyor.

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