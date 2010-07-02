Medyaradar'da T24 söyleşisi

T24- Medyaradar'ın söyleşi ustası Ahmet Tulgar bu kez T24'ün Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın'la söyleşi yaptı. Uzun yıllar birlikte çalıştığı Akın’ı, “çalıştığı gazeteleri donatan bir gazeteci” olarak niteleyen Tulgar, gazetecilik, günümüz medyası ve siyasete dair birçok konuda Akın’ın görüşlerine yer verdi.

İşte Ahmet Tulgar’ın kaleminden Medyaradar'da yayımlanan Doğan Akın söyleşisi:



Doğan Akın ile Milliyet’te 7 sene çok yakın çalıştık. Onun hâlâ genç diyebileceğimiz kuşağın en parlak gazetecilerinden biri olduğunu düşünürüm. İğne ile kuyu kazar gibi, gün boyu çıkardığı sayfalar dolusu haberle çalıştığı, yönetiminde olduğu gazeteleri donatır. Evet, o bir donatıcıdır ama onun bu nicelik merakı niteliğe olan hassasiyetine zarar vermez, çünkü o aynı zamanda çok iyi bir işleyicidir. Ona haberini teslim eden muhabir bilir ki iş emin ve ehil ellerdedir. Zenginleşecektir.



Doğan Akın bu mesleğin geleneksel değerleri ile modern perspektiflerini bir arada uygulayan, Babıalî nezaketi ile günümüz gazeteciliğinin yüksek temposunu bir araya getirebilen özel bir adamdır.



Nezaket. Evet. Onun bu nezaketi lumpen muhabbetlere hayli meyleden haber masalarına bir nevi balans ayarı yapar.



Ben çalıştım onunla, darısı başka meslektaşlarıma.



Doğan’ı etik kaygıları ve vicdanı bağımsız gazeteciliğe, haber verme sabırsızlığı internet yayıncılığına yöneltmiş bir süre önce. Öyle anlaşılıyor. Muhabirlikteki başarılarından sonra Cumhuriyet ve Milliyet’te haber müdürlüğü yapan Doğan Akın, şimdi dokuz ayda Türkiye’nin en iyilerinden biri olan internet medyası T24’ün patronu ve genel yayın yönetmeni.



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