Medyanın tercihi Hadise

Eurovision öncesi ilk provasını yapan ve basın mensuplarının karşısına çıkan Hadise'yi, diğer yarışmacıların basın toplantılarını izleyenlerin iki katı kadar basın mensubu takip etti.



Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenecek 54. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi 'Düm Tek Tek' adlı şarkısıyla temsil edecek olan Hadise, 'podyumda seksi görünmekten' hoşlandığını söyledi.



Hadise'nin, Moskova'da yaptığı ilk provanın ardından düzenlediği basın toplantısına, Rusya ve uluslararası basından 300 civarında gazeteci katıldı.



Hadise'nin basın toplantısını, diğer yarışmacıların basın toplantılarını izleyenlerin iki katı kadar basın mensubunun izlemesi dikkati çekti.



Basın toplantısında, Eurovision'a katılmaktan son derece mutlu olduğunu yeni yeni anlamaya başladığını ifade eden Hadise, ''İlk provam için sahneye çıktığımda Eurovision'un havasını yakaladım. Bana herkes 'Eurovision'da ne yapacaksın, boşver' dedi. Ama ben buraya geldiğime çok memnunum. Herkes bu konuda yanılmış, ben haklı çıktım'' dedi.



Erotik klip sorusu



Klibinin erotik bulunması nedeniyle TRT'de yayınlanmadığı iddilarıyla ilgili bir soru üzerine Hadise, ''Böyle bir şey yok. Zaten TRT erotik bulsaydı beni seçmezdi. Benim kitabımda erotik kelimesi yoktur. Ben daha gencim ve hala büyüyorum, sanatçı olarak. Podyumda seksi olmaktan hoşlanıyorum. Fazla da abartmayı sevmem ama giysi ve dans üzerine denemeler yaparım'' diye konuştu.



Türkiye önyargısı



Türk şarkıcısının seksi olmasının Türkiye'de ters karşılanıp karşılanmadığı yolundaki bir soru üzerine de Hadise, ''Herkes Türkiye hakkında önyargılı düşünüyor. Türkiye'ye Avrupa'dan giden birçok arkadaşım oluyor. Geri döndüklerinde Türkiye'nin ne kadar modern olduğunu ve Türkiye'de de çok seksi bayanların olduğunu gördüklerini söylüyorlar'' dedi.



'Tarkan'a saygım sonsuz’



Hadise, kendisini Tarkan ile kıyaslayan bir soru üzerine de ''Tarkan'a saygım sonsuz. Çok büyük bir sanatçı. Ama Franc Sinatra ve Tina Turner gibi sanatçılara da çok hayranım. Çok sevdiğim Prince'ı örnek vereceğim. Bu adama hayranım. Çünkü bir erkeğin yüksek topuklu ayakkabıyla sahnede düşmeden nasıl dansettiğine şaşırıyorum'' şeklinde konuştu.



Rus kızlarının Türkiye'ye gitmekten korktuğu ve kendisinin de Rusya'ya gelmekten korktuğu için mi korumayla geldiği sorusuna ise Hadise, ''Hayır. Rus kızlarının da Türkiye'den korkmamaları gerekiyor. Rus kızlarının en büyük sorunu, çok çekici ve çok güzel olmaları'' yanıtını verdi.



‘Rus kızlar için yazdım’



Crazy For You (Düm Tek Tek) parçasını Rus kızlar için mi yazdığının sorulması üzerine Hadise, ''Rusya, Türkiye için çok önemli bir ülke. Antalya ve Bodrum'a gittiğimde hep Ruslar ile karşılaşıyorum. Şu anda Moskova'dayım ve Ruslar ile Türkiye'de karşılaştığım için burada zorluk çekmedim. Evet 'Crazy For You' parçasını Rus kızlar için yazdım'' dedi.