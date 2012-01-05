Medyada yeni bir değişim rüzgarı



Çağnur Öztürk - T24



2011 yılında Doğan Grubu Milliyet ve Vatan’ı Demirören-Karacan ortaklığına, Star TV’yi ise Doğuş Grubu’na sattı. 2011 sonlarında ise ATV ve Sabah’ın satılması gündeme geldi ve geçti. Ancak 2012’nin ilk günlerinde durum kulislerde yine konuşulmaya başladı.



Time Warner ile Amerikalı fon TPG Capital'in Sabah ve atv ile görüşme halinde olduğunda söyleniyor. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eski başdanışmanı işadamı Cüneyt Zapsu’nun birlikte çalıştıgı Texas Pacific Grubu da talipler arasında.



Çalık Holding , 2007’de ATV ve Sabah’ı TMSF’den 1 milyar 100 milyon dolara satın almıştı.



Eğer ATV’nin satışı gerçekleşirse kanalda bir dizi ve program kaldırma fırtınası yaşanır tıpkı Star’da olduğu gibi.



Zaten artık tartışmaya gerek yok bir zamanların “Dizi Atv’de izlenir” sloganı yok oldu, çok eskilerde kaldı.



Yeni sezondan yani 5 Eylül 2011’den bugüne kadar en büyük kıyım ATV’de oldu.

Sezon başından beri kaldırılana dizi ve programlar şöyle; İstanbul’un Altınları, Aşağı Yukarı Yemişlililer, Reis, Seni Bana Yazmışlar, Kurşun Bilal, 5’er Beşer, Bir Günah Gibi, Kalbim Seni Seçti, Sen Hak Ediyorsun, Tövbeler Tövbesi.



ATV, ya doğru proje kokusunu alamaz oldu ya da iyi projelerin varlığının kıymetini bilemiyor.



Örneğin, Bir Günah Gibi bir dönem dizisi olarak yerli yerindeydi, dizi sektörümüzde en emek verileni. Bazı dizilere zaman vermek gerekir.



5’er Beşer ise ekranda olmasını istediğim güzel deneysel bir yapım. Çok başarılı oyuncular yetenekleriyle şaşırtıyor. Hatta tıpkı ÇGHB gibi prime-time’da yayınlamalı





ATV demiştim



Ancak ATV yine kıymet bilemedi, program yeni bir kanal arayışında. Umarım kıymetini bilecek bir kanal transfer etsin.



İlk bakışta sallantıda olan diziler Alemin Kıralı, Al Yazmalım, Yahşi Cazibe gibi.



'Hülya Vural’ın ise dün ATV Dramalar Müdürlüğü görevinden ayrıldığı haberlerini okuduk.



Vural, yaptığı açıklamada "ATV Ailesi’nden, deneyimlerimi artık tv kanallarının dışında bir başka mecraya aktarmak üzere ayrılıyorum" derken, Çalık Grubu'na teşekkür etti ve artık ülkemizde bir süredir şubesi olan Wipe Out, Canlı Para ve son günlerde ise Var Mısın Yok Musun ‘u yapan Endemol’a transfer oldu.



Endemol’e baktığımda ise tek yönlülük görüyorum, sadece tv programlarında adından söz ettiriyor. Misal Kanal D için yapılan başrollerinde Tardu Flordun ve Songül Öden'in olduğu Mükemmel Çift dizisi belki de kanalın en kısa süren dizilerinden oldu.



Hülya Vural’ın transferiyle Endemol artık dizi işine de ağırlık verir diye düşünüyorum.







