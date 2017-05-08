Medyada nefret söyleminde bu hafta: Kürtler, Suriyeliler, Yahudiler ve Yunanlar hedef gösterildi

Hrant Dink Vakfı, Türkiye'de yaygın ve yerel olarak çıkan yazılı basında 1-7 Mayıs 2017 haftasında nefret söylemi üreten dört haber tespit etti. Haberlerde tespit edilen nefret söylemlerinin "Kürtler, Suriyeliler, Yahudiler ve Yunanlara" yönelik olarak yapıldığı görüldü.

"Nefret söylemi haftalık Z raporu" başlığıyla yayınlanan raporda yaygın olarak yayım yapan Star'da ve yerel yayım yapan 3 gazetede nefret söylemi yapıldı.

İşte o nefret söylemleri:

Star, 5 Mayıs 2017

Star gazetesinin, ilk sayfada “KÜSTAH YUNAN’A TİŞÖRTLÜ AYAR” ve iç sayfada “Fener’den Yunan’a tişört ayarı” başlıklarıyla hazırladığı haberde, Olympiakos ve Fenerbahçe takımları arasında yaşanan söz konusu olay başlığa “KÜSTAH YUNAN” ifadesiyle taşınıyor. Böylece, Yunan kimliğine yönelik hakaret içeren bu ifade, okuyucuda Yunanlara yönelik olumsuz hislerin güçlenmesine ve Yunan karşıtlığının körüklenmesine neden oluyor.

Yeni Konya, 5 Mayıs 2017

Yeni Konya gazetesinin, “Yahudi Filistinlilere ait 3 evi yıktı” başlıklı haberinde, Batı Şeria’da İsrail güçlerinin Filistinlilere ait 3 evi yıktığı iddiası olayın sorumluluğu tüm Yahudilere mal edilerek başlığa taşınıyor. Gazete böylece, Yahudilere yönelik mevcut önyargıları ve nefreti körüklüyor.

Konya Yeni Meram, 4 Mayıs 2017

Muammer Bağcı, “FUARI SURİYELİLER MESKEN TUTTU” başlıklı köşe yazısında, yazının başlığında ve içeriğinde “Akşam olunca toplanıp evlerine giderken oturdukları yeri pis bırakıyor. Eğer gece belediye tarafından temizlenmezse adeta çöplük haline gelir. Adamların temizlikle ilgisi yok desek yalan olmaz” ve “Türkçe konuşan az umumiyetle Suriyeliler ailecek geliyor. Bizim misafirperverliğimizden istifade ediyorlar. Oturup kalktığı yerin üzerine çay, poşet, pet şişesini atıp gidiyorlar” sözleriyle, Suriyeli mültecileri aşağılıyor, bir ‘rahatsızlık’ unsuru olarak işaretliyor ve okuyucuda onlara yönelik mevcut önyargıları körüklüyor.

Günboyu, 2 Mayıs 2017

Günboyu gazetesi, “ABD, Kürt teröristi ‘tampon’la koruyor” başlıklı haberinde, haberin başlığında kullanılan ‘Kürt terörist’ ifadesiyle bir etnik kimliği doğrudan ‘terör’ ile ilişkilendirerek Kürtlere yönelik mevcut önyargıları körüklüyor.

1. Nefret söylemi odaklı sistematik medya izleme çalışması kapsamında, tüm ulusal gazeteler ve sayısı 500’ü bulan yerel gazete önceden belirlenen anahtar kelimeler üzerinden (ör. hain, dönme, mülteci, Hıristiyan, Yahudi, bölücü vs.) medya takip merkezi aracılığıyla taranıyor. Bu anahtar kelimeleri içeren haber ve köşe yazıları günlük olarak okunuyor (gazetelerin hafta sonu baskıları hariç) ve nefret söylemi içeren yazılar tespit ediliyor. Esas olarak ulusal, etnik ve dini kimlik temelli nefret söylemine odaklanılırken cinsiyetçi ve homofobik/transfobik söylemler de tarama kapsamına alınıyor.