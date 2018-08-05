Medyada Nefret Söylemi Raporu açıklandı; Suriyeli sığınmacılar potansiyel suçlu olarak kodlanıyor

Hrant Dink Vakfı, Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi araştırmasının 2018 yılı Ocak-Şubat-Mart-Nisan aylarını kapsayan dört aylık dönemine ilişkin raporunu açıkladı. Raporda, Türkiye'de bulunan Suriyeli sığınmacıların, Sistematik olarak cinayet, hırsızlık, taciz gibi adli olaylarla anıldığı ve böylece potansiyel suçlu olarak kodlandığı görüldüğü belirtilirken, Türkiye’nin demografik yapısına yönelik bir ‘tehdit’, genel bir rahatsızlık ve ‘gerginlik’ kaynağı olarak etiketlendiği bildirildi.

Raporda, ulusal, etnik ve dini grupları hedef alan 2265 köşe yazısı ve haber tespit edildiği kaydedilirken, 105 yayında, birden fazla gruba yönelik farklı kategorilerde nefret söylemi üretildiği için bu yazılar ele aldıkları grup/kategori sayısı kadar (birden fazla defa) incelenmiş oldu ve 2370 yazıya ulaşıldığı belirtildi. İncelenen tüm yazılarda 76 farklı grup hakkında 3076 adet nefret söylemi içeriği bulunduğu bildirildi.

Raporda şu bilgilere yer verildi:

"Ermeniler,

Hocalı Katliamı’nı ve 24 Nisan Ermeni Soykırımı’nı Anma Günü’nü konu eden içeriklerde şiddet ve katliamla ilişkilendirilerek düşmanlaştırıldı;

PKK ve ASALA ile beraber anılarak ‘terör’ ile özdeşleştirildi;

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ihtilafa dair haber ve yorumlarda hedef gösterildi;

‘Millî Mücadele’ anlatılarında bir toplum olarak şiddetle ilişkilendirildi;

‘düşman’ grupların ve bireylerin arkasındaki güç olarak etiketlendi.

Yahudiler,

İsrail-Filistin çatışmalarını ve Mescid-i Aksa’da yaşanan gerginlikleri konu alan haberlerde bir toplum olarak şiddetle özdeşleştirildi ve düşmanlaştırıldı;

“İsrail devleti”, “İsrail” veya “İsrail Savunma Kuvvetleri” gibi kişi/kurumları ifade eden sözcüklerin kullanılması yerine Yahudi kimliğinin genelleme yapılarak kullanılmasıyla hedef gösterildi;

üretilen ‘komplo teorileri’nin arkasındaki ‘gizli güç’ olarak sunuldu ve ‘Türkiye’ye yönelik bir tehdit’ olarak gösterildi;

basında olumsuz atıflarla yer bulan birçok kişi ve kurumla ilişkilendirildi; Yahudi kimliği bir hakaret ifadesi olarak kullanıldı.

Yunanlar,

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a giden askerlerin yargılanmasıyla ilgili tartışmalarla ilişkili olarak hedef gösterildi;

Kardak kayalıklarında yaşanan gerginlikler nedeniyle ‘düşman’ olarak konumlandırıldı;

geçmişte yaşanan olaylara verilen referanslarla düşmanlaştırıldı.

Suriyeli mülteciler,

Sistematik olarak cinayet, hırsızlık, taciz gibi adli olaylarla anıldığı ve böylece potansiyel suçlu olarak kodlandığı görüldü

güvenlik sorunları ve ‘terör’le özdeşleştirildi;

‘Zeytin Dalı Harekâtı’na ilişkin haber ve köşe yazılarında Türkiye’deki varlıklarından dolayı hedef gösterildi;

Türkiye’nin demografik yapısına yönelik bir ‘tehdit’, genel bir rahatsızlık ve ‘gerginlik’ kaynağı olarak etiketlendi

Rumlar,

Akdeniz’de doğalgaz arama çalışmalarına dair tartışmalarla ilişkili olarak hedef gösterildi;

Kıbrıs’ta geçmişte yaşanan çatışmalara referansla Rum kimliği şiddet ve katliamla ilişkilendirildi."