Medyada 'Kara Cuma' senaryoları



T24 - Bugünlerde gazeteciler, 9 Ekim Cuma gününden başka bir şey konuşmuyor. Çünkü Maliye’nin, Doğan grubu için hesapladığı 3.7 milyarlık vergi aslı ve cezası karşılığında 4.8 milyarlık teminat göstermesi için verdiği süre cuma günü sona eriyor. Grup, o tarihe kadar mahkemeden “yürütmeyi durdurma” kararı çıkaramazsa Maliye ihtiyati haciz işlemi başlatabilecek.

Doğan grubundaki gerginlik, ünlü köşe yazarlarının twitter’daki yorumlarına da yansıdı. Yazarlar, o güne çarpıcı bir isim bile koydular: Kara Cuma!

Popüler paylaşım sitesi twitter’a üye olan ünlü gazeteciler, Doğan grubunun elinden çıkarmayı düşündüğü yayınların da cuma günü açıklanacağına varan mesajlar atıyorlar. Bu senaryoya işaret eden “Kara Cuma” nitelemesini kullanan ilk gazeteci, Hürriyet'in eski köşe yazarı, eski Akşam Gazetesi Genel yayın Yönetmeni Serdar Turgut oldu. Akşam yazarı Turgut, 5 Ekim’de twitter’daki sayfasında, “Bu cuma medya açısından daha sonra ‘Kara Cuma’ diye anılabilir. Bazı gelişmeler olacak diye duyuyorum” diye yazdı.

Ardından yine Akşam yazarı olan SKY Türk’ün eski genel yayın yönetmeni Serdar Akinan, söze girdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Wall Street Journal gazetesine verdiği röportajda Aydın Doğan’ı Amerikalı ünlü ganster Al Capone’a benzetmesine dikkat çeken Akinan, “Bu söz çok sert ve korkarım bir işaret fişeği” yorumunu yaptı. Akinan, Hollywood yıldızlarının katılımıyla açılan Antalya’daki Mardan Palace’ın sahibi Azeri milyarder Telman İsmailov’un Milliyet’i satın aldığının konuşulduğunu öne sürdü ve ekledi:

“Vahit Kiler ve Telman İsmailov ortaklığı. Şayet IMF'den 45 milyar dolar gelirse, bu satış derhal biter. Hiç alakası yok. Ama çok alakalı.”

CNN Turk’te yayınlanan 5N1K programının yapımcısı Cüneyt Özdemir’in bu fısıltılarla ilgili yorumu ise, “Eğer İsmailov gerçekten Milliyet'i aldıysa, M.A. da Genel Yayın Yönetmeni olur” şeklinde oldu.

Twitter’ın gizemli medya yazarı “SSG37”nin “Kara Cuma” hakkındaki yorumu da hayli ilginç oldu. Daha önce Doğan Grubu’na ve medyaya ilişkin yazılarında haklı çıkan, örneğin Tayfun Devecioğlu’nun Milliyet’in başına geçeceğini günler öncesinden takipçilerine aktaran SSG37, şöyle dedi:

“Cumaya daha çok var. 24 saat çok uzundur şarkta. Sarkacın hareket ettiği kesin de, nerede duracağı belli değil henüz. Bu toprakların mezarlıkları yanlış pozisyon kurbanları ile doludur. O yüzden du bakalım ne olacak?”



“Kara Cuma”ya ilişkin son yazı, bugün (7 Ekim 2009) Cüneyt Özdemir’den geldi. Özdemir, Radikal gazetesinde yazan Başbakan Erdoğan’ın eski basın danışmanı Akif Beki’nin son yazısını hedef aldı. Özdemir, Beki'nin “Al Capone” benzetmesinde Erdoğan'ı haklı bulmaya çalışan yazısını “Başbakan'ın şeyi” başlığıyla kendi sitesinde yayımlanan yazısında sert biçimde eleştirdi. Özdemir, Beki için “Kara Cuma'yı elini ovuşturarak bekleyen Başbakan’ın şeyi” ifadesini kullandığı bu yazısının linkini twitter’dan duyurdu.

Evet; Maliye'nin vergi taarruzuna hedef olan Doğan grubu, daha önce kesilen vergi cezası için son anda teminat göstermişti. “Kara Cuma”ya 48 saat kala, medyada nefesler tutuldu, gelişmeler az sonra…