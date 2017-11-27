Medyada dev birleşme: Meredith, Time Inc.’i satın alıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Kasım (DHA) – ABD’li medya devi Meredith Corp. Time dergisinin sahibi Time Inc. şirketini 1.84 milyar dolara satın alacağını açıkladı.

Ödenecek borçlarla birlikte Time’ın toplam değerinin 2.8 milyar dolar olduğu, anlaşmada ilk iki yılda 400 ila 500 milyon dolar tasarruf yapılması ve aynı birimlerde elemeler yapılması bekleniyor.

Muhafazakar milyarder Koch kardeşlerin de tamamnı nakit satın alma anlaşmasını desteklediği belirtiliyor.

Meredith Corp. Şirketinden Pazar günü yapılan açıklamada Time, People, Sports Illsutrated ve Fortune dergilerinin sahibi Time Inc. medya kuruluşunun satın alma işleminin 2018’in ilk üç ayında tamamlanacağı belirtildi.

İki şirketin birleşiminden oluşacak yeni medya kuruluşunun 135 milyon okur kitlesi ve 60 milyona yakın tirajı olacak.

Anlaşma ile aynı zamanda, Meredith grubunun dijital medya ayağını da güçlendirerek ABD’deki aylık tekil ziyaretçi sayısını 170 milyona yükseltmeyi hedefleniyor.

Dünyanın en zenginleri arasında yer alan Koch Industries’in sahibi Koch kardeşlerin Time anlaşmasında yer alması yapılan açıklamaya göre satınalmanın çok önemli bir değeri olduğunu destekliyor. (Fotoğraflı)