-MEDYA YÖNETİCİLERİYLE TOPLANTI SONA ERDİ İSTANBUL (A.A) - 25.09.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ''demokratik açılım'' çalışmaları kapsamında medya yöneticileriyle yaptığı toplantı sona erdi. Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'ndeki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Başbakan Erdoğan'ın konuşmasıyla başlayan toplantı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in moderatörlüğünde soru-cevap şeklinde basına kapalı devam etti. Toplantıya, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik de katıldı. Toplantıda, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, RTÜK Başkanı Davut Dursun, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hilmi Bengi, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, TRT Haber Dairesi Başkanı Ahmet Çavuşoğlu, Kanal 24 Genel Yayın Yönetmeni Akif Beki, ATV Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş, Kanal D Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ali Birand'ın yanı sıra katılanlar şöyle: ''Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tayfun Devecioğlu, Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak, Habertürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı, Radikal Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can Sağlık, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Karaalioğlu, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız, Show TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Demirel, Show TV Haber Dairesi Başkanı Ali Kırca, Flash TV Genel Yayın Müdürü Şenay Şenol, Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Yiğit Bulut, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çelik, Kanaltürk Genel Yayın Yönetmeni Fatih Karaca, Kanaltürk ve Bugün TV Haber Grup Direktörü Tarık Toros, NTV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özgüner, SKY Türk Genel Yayın Yönetmeni Barış Tünay, Star TV Genel Yayın Yönetmeni Uğur Dündar, TV Net Genel Yayın Yönetmeni Şenol Kazancı, TV 8 Genel Müdürü ve Genel Yayın Yönetmeni Abiş Hopikoğlu, TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Soysal, Samanyolu Yayın Grubu Ankara Temsilcisi Abdullah Abdulkadiroğlu, Samanyolu Haber Genel Yayın Yönetmeni Metin Yıkar, Bloomberg HT Ekonomi Direktörü Prof. Dr. Kerem Alkın, Cine 5 Yönetim Kurulu Başkanı Turan Korkmaz, CNBC-E Genel Yayın Yönetmeni Servet Yıldırım, Kanal A Genel Yayın Yönetmeni Alper Tan, Beyaz TV Program Müdürü Oğuz Sinan Dişli, Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Turan Özlü, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Küçükkaya, Vakit Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Mustafa Karahasanoğlu, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Hürriyet Daily News Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni David Judson, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ergun Diler, Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Türkiye Gazetesi Genel Müdürü Mücahit Ören, Today's Zaman Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş, Vatan Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Yuvacan, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Ziya Cömert, Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay, Bugün Gazetesi Ankara Temsilcisi Adem Yavuz Arslan, İzmir Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şebnem Bursalı, Yeniçağ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hayri Köklü, Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Büyükçelebi, Taraf Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yıldıray Oğur, Ciner Grubu (Habertürk) Medya Grup Başkanı Kenan Tekdağ, Ajans Habertürk Genel Müdürü Ramazan Kurnaz, Doğan Haber Ajansı Genel Müdürü Uğur Cebeci, İhlas Haber Ajansı Genel Müdürü Fevzi Kahraman, Yeni Asya Genel Yayın Yönetmeni Kasım Güleçyüz, Cihan Haber Ajansı Genel Müdürü Abdülhamit Bilici, Reuters Haber Müdürü Aslı Kandemir, Doğan Yayın Holding İcra Kurulu Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Cem TV Genel Yayın Yetmeni Murat Ongun.''