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Yaşam

Medya ve şiddet masaya yatırılıyor

Medialog Platform düzenlediği panelle “Cem Garipoğlu” olayı üzerinde Medyada şiddet konusunu mayasaya yatırıyor.

29 Ekim 2009 02:00

T24- Ulusal ve uluslararası mesleki çalışmalar yapmak üzere medya mensupları ve akademisyenlerin bir araya gelmesiyle oluşturulan "Medialog Platform" düzenlediği panelle “Cem Garipoğlu” olayı üzerinden "medyada şiddet" konusunu mayasaya yatırıyor.

Bilgi Üniversitesi araştırma görevlisi Esra Elmas’ın sunumu ile başlayacak olan panele İnternet Haber ve Gazeteciler Sitesi Yazarı Dilek Yaraş, Star Gazetesi Yazarı Ergün Babahan, Akşam Gazetesi yazarı Mehveş Evin ve RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Nurullah Öztürk panelist olarak katılacak.  Panel Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde 31 Ekim Cumartesi günü 14.00 - 16.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.


Medialog Platform Genel Sekreteri Erkam Tufan Aytav "Medialog platform olarak ‘Gündem Medya toplantıları’ başlığı ile yeni bir toplantılar zincirine başlıyoruz" dedi. Aytav, şu açıklamayı yaptı:

"Bu toplantılardan amacımız medyanın problemlerini sağlıklı ve sakin bir ortamda tartışmak ve çıkan sonuçları da deşifre edilerek gerek internet ortamında, gerekse kitap olarak iletişim öğrencilerinin hizmetine sunmak. Maksadımız kimseyi dövmek değil, özeleştiri yapmak. 31 Ekim Cumartesi günü Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceğimiz panele ilgi duyan herkesi bekliyoruz."

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