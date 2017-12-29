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“Medya ve Reklam Dünyası'nda Kadının Rolü” konuşuldu

İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL’DA, iş hayatında kadının rolünün önemine dikkat çeken ve çalışma yaşamındaki kadınların oranının artırılmasının neden gerekli olduğu konusunda farkındalık yaratmak için bir etkinlik düzenlendi

29 Aralık 2017 20:13

İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL’DA, iş hayatında kadının rolünün önemine dikkat çeken ve çalışma yaşamındaki kadınların oranının artırılmasının neden gerekli olduğu konusunda farkındalık yaratmak için bir etkinlik düzenlendi.

Geçtiğimiz gün yapılan Medya ve Reklam Dünyası’nda Kadının Rolü etkinliğine, Reklamverenler Derneği Başkası Ahmet Pura, P&G Türkiye-Kafkasya Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Ayça Demirci Turgay ve Kanal D ve Yapım Şirketleri CEO’su Özge Bulut Maraşlı, konuşmacı olarak katıldı.

Reklamverenler Derneği Başkanı Ahmet Pura, “10 Ocak günü Reklamverenler Derneği’nin Yönetim Kurulu Toplantısı var, o toplantıda bu etkinlikten bahsedeceğim ve biraz daha bilinirliliği arttırma yönünde ilk girişimim başlamış olacak.” dedi.  P&G Türkiye-Kafkasya Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Ayça Demirci Turgay da konuşmasında “Herkesin eşit olduğu, eşit söz hakkına sahip olduğu, kadın-erkek ayrımcılığının olmadığı bir dünya yaratmak bize düşen görevlerden bir tanesi” diye konuştu. Kanal D ve Yapım Şirketleri CEO’su Özge Bulut Maraşlı ise “Kadın çalışanların sayısı az, televizyonlarda kadın en doğru şekilde anlatılmalı. Bu toplumsal sorumluluktur” dedi.

Alanlarındaki uzman katılımcılar konuşmacılarında, kadının iş gücüne katılımının arttırılmasının önemine dikkat çekti.

(FOTOĞRAF)

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