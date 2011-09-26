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Politika

Medya ve Kürt Sorunu Toplantısı

Barış Meclis’i Kürt sorununda yaşanan son gelişmeler karşısında medyanın takındığı tutumu...

26 Eylül 2011 03:00

T24 - Barış Meclis’i Kürt sorununda yaşanan son gelişmeler karşısında medyanın takındığı tutumu akademisyenler ve gazetecilerle biraraya gelerek değerlendirecek.


Programda yer alacak konuşmacılar şöyle:


Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu / Galatasaray Üniversitesi
Dr. Savaş Çoban/  Araştırmacı
Bülent Mumay / Radikal Gazetesi  Yayın Koordinatörü
Doğan Akın / T24 Genel Yayın Yönetmeni
Moderatör: Prof. Dr. Gencay Gürsoy

Tarih: 27 Eylül 2011 Salı
Saat: 11.30 -14.00
Yer: Cezayir Lokantası Toplantı Salonu
Hayriye Cad. No:12 Beyoğlu

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