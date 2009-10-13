AKP grubunda partililere hitap eden Başbakan Erdoğan, "Mektubun içeriğini asla şu an değerlendirmem, kendileriyle bir araya geldiğimde değerlendireceğim. Medya üzerinden konuşmak istemem dedim. Temenni ederdim ki, kendisi de bana - Dolmabahçe gibi - medya üzerinden mesaj göndermeseydi. Bana göre bu çok yanlış bir şey. Dolmabahçe'de Sayın Büyükanıt ile yaptığımız görüşme başka bir şeydir, ki benim konumumda olan tüm liderler böyle görüşmeleri yapar, tarih boyunca yapmıştır, yapacaktır. Bu ise farklı" dedi.

Başbakan, Baykal ile görüşme yaptıktan sonra CHP liderinin de kendisinin de de gerekli açıklamaları o zaman yapacaklarını söyledi.

Mektubu gönderirken siyaset yapmadığını, konuyu siyaset üstü bir mesele olarak gördüğünü söyleyen Başbakan, "Mektubu AKP Başkanı olarak değil, Başbakan olarak gönderdim. Bu açılım süreci devletin bir projesi diye defaatle söyledik. Samimi bir gayretin içindeyiz, iyi niyetli olarak konuşmak, diyalog yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, randevu talebine olumlu yanıt veren Baykal'a teşekkür ederek, "Bana göre bu olumlu bir adımdır. Konuyu değerlendirdikten sonra gerekli olan cevabı (kendisine) aktaracağız" dedi.

Erdoğan, Baykal'ın "görüşmemiz kayıt altına alınsın" talebine ise yanıt vermedi.



Dolmabahçe'de ne olmuştu?



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, 4 Mayıs 2007’de Dolmabahçe Sarayı’nda başbakanların kullanımı için ayrılan özel ofiste görüşmüşlerdi.

Yaklaşık 2.5 saat süren görüşme, cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde yaşanan gelişmeler ile 27 Nisan e-bildirisinden hemen sonra gerçekleştiği için, üzerinde pek çok spekülasyon yapıldı.

Erdoğan görüşmeyle ilgili olarak, “Benimle mezara gider. İnanıyorum ki, Büyükanıt da böyle düşünüyor. Açıklamaya kalkarsa, o zaman ben de yaptığımız görüşmeyle ilgili şeyleri açıklarım” demişti.

Büyükanıt ise, "Bu konuda ilk ve son kez konuşuyorum. Ben bulunduğum görevler itibariyle dönemin başbakanları rahmetli Bülent Ecevit ile de Mesut Yılmaz ile de bu tür görüşmeler yaptım. Bunlar devlet işidir. Dolmabahçe görüşmesi de öyledir" diye konuştu.





Açık oturum





Erdoğan, TBMM'de açık oturum şeklinde gerçekleşecek görüşmede açılım süreciyle ilgili görüşlerini milletvekilleri ve milletle paylaşacaklarını belirtti.

"Gizli kapaklı bir süreç işletmiyoruz" diyen Başbakan, "Çünkü bu konu gizli kapaklı olacak bir konu değil. Son derece şeffaf ve katılımcı bir süreç yaşanacak" dedi.

Erdoğan'ın Kürt açılımıyla ilgili bazı mesajları da şöyle:

- Bu sorunu çözmeyen önceki ikdarara tarihe ve millete karşı ağır bir eziklik içindedir.

- Şehit haberleri istismarlara sebep oluyor. Nifak kampanyaları bu gerginlikten besleniyor.

- Bu süreci engellemeye çalışmak terör örgütüne hizmet etmektir





Ermeni açılımı



Erdoğan, konuşmasının bir bölümünü de Ermeni açılımına ayırdı:

- Sarı Gelin'i dinleyince hepimizin gözleri yaşarıyor

- Ermeni halkının mağdur olmasını, fatura ödemesini istemeyiz. Hariçten gazel okuyan diaspora, Ermeni halkının sınıtılarını dikkate almayabilir, farklı düşünenleri yuhalayacak kadar ileri gidebilir. Makul bir Ermenistan yönetimiyle geçmişe değil geleceğe bakarak dostluk geliştirilebileceğine inanıyoruz.

- Bursa'da oynanacak milli maçta Ermenistan'ı Türk misafirperverliğine uygun karşılayacağız





Futbolseverlere mesaj





- Bursa'da futbolseverlerin vakar içinde, büyük bir ülke vatandaşına yakışacak olgunlukla davracaklarını biliyorum. Bu süreci tahrik etmek, kendilerine siyasi veya farklı bir çıkar devşirmek isteyenler çıkabilir.





Siyasette sert söylemlere tepki





- Bir küfür etmedikleri kaldı. Özel toplantılarında da onları yapıyorlardır. Böyle siyaset mi olur. Karşılık verirsek tuzağa düşmüş oluruz. Biz bu üslubu kullanamayacağız. Seviyeli bir üslup kullanmaya, nezaketi herşeyin üstünde tutmaya devam edeceğiz.





Irak'a gidiyor





Erdoğan, perşembe günü Irak'a gideceğini hatırlatarak, ziyaretinde başta terör örgütünün kuzey Irak'taki faaliyetleri olmak üzere, iki ülke arasındaki sorunları konuşacaklarını söyledi.

Son dönemde yürüttükleri "milli birlik süreci ve demokratik açılım" çalışmaları açısından da bu görüşmelerin özellikle terörle mücadelede etkin iş birliği açısından önemli olacağını vurgulayan Erdoğan, Irak'ın ardından da Pakistan ve İran'a resmi ziyaretlerde bulunacağını bildirdi.