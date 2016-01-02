Medya reformu istifa getirdi



Polonya kamu televizyonu TVP'de çalışan üst düzey dört yönetici ve program yapımcısı yeni medya yasasının parlamentoda onaylanmasının ardından görevlerinden ayrıldıklarını açıkladılar.

TVP kültür kanalı TVP Kultura'nın dört yıllık yöneticisi Katarzyna Janowska istifasını Facebook'ta, üzerinde "Korkmayın" yazan bir tiyatro fuayesinin görüntüsüyle paylaştı.

Polonya’nın ünlü televizyon habercilerinden Tomasz Lis ise istifasını açık bir mektupla duyurdu. TVP'de haber programı hazırlayıp sunan Lis mektubunda, "Kimse Polonya'nın ağzını kapatamayacak, kimse benim ağzımı kapatamayacak" ifadesini kullandı. Ünlü haberci başka bir kanalda haber programları yapmaya devam edeceğini açıkladı.

Gazeta Wyborcza'nın haberine göre istifaların altında hükümetin onayladığı yeni medya yasası yatıyor.

Yeni medya yasasına göre kamu özerk radyo ve televizyonlarının genel müdürleri bundan böyle maliye bakanı tarafından atanacak. Şimdiye kadar kamu işletmesi statüsü taşıyan kamu medyasının organizasyon yapısı ve finansmanı da yasanın yürürlüğe girmesiyle değişecek.

Muhalefet temsilcileri Polonya medyasının partizanlaştırılacağı gerekçesiyle yeni yasayı eleştiriyorlar. Avrupa Birliği Komisyonu yeni yasayla ilgili olarak Varşova yönetiminden aydınlatıcı bilgi istedi. Komisyonun başkan yardımcısı Frans Timmermanns Polonya Dışişleri Bakanlığı'ndan medya reformunun AB hukukuyla ne ölçüde bağdaştığına dair bilgi verilmesini istedi. Timmermanns anayasa reformuyla ilgili olarak Polonya'ya gönderdiği yazıda da anayasa mahkemesinin yetkilerinin kısıtlanmaması uyarısında bulunmuştu.

Yasanın yürürlüğe girebilmesi için Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın onayından geçmesi gerekiyor.

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DW/dpa/TY/BW