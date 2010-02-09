T24 - Hindistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli arasında son zamanlarda yaşanan gerginliği yorumladı. Medyadan polemiğe izin vermemesini isteyen Gül, bir de öneride bulundu: "Haber yapılmasın, bir de o denensin."

Hindistan temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Yeni Delhi'de kaldığı otelde, Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Temasları hakkında bilgi veren Cumhurbaşkanı Gül, gündeme ilişkin sorulara yanıt vermekten kaçındı.

Kameraların salondan çıkarılmasının ardından bir gazetecinin bugün Meclis'teki grup toplantılarında birbirlerine ağır eleştirilerde bulunan MHP lideri Bahçeli ve Başbakan Erdoğan arasında yükselen tansiyonu hatırlatması üzerine, Cumhurbaşkanı Gül, “Süratle bu ortamdan çıkılması lazım" yanıtını verdi.

“Türkiye'nin kıymetini bilmek lazım" diye konuşan Cumhurbaşkanı Gül, "Eğer bu kadar içe dönük kalır, içe dönük mücadeleler yaparsak, inanılmaz fırsatlar kaçırırız. Yakın siyasi tarihimizde bunları yaşadık. Türkiye bunu aşması lazım" ifadesini kullandı.

"Medya polemiğe prim vermesin"

Cumhurbaşkanı Gül, medyanın da polemiğe prim vermemesini istedi.

Toplantıda bulunan gazetecilere bir de öneride bulunan Cumhurbaşkanı Gül, “Haber yapılmasın, bir de o denensin. Bir hafta, herkesin birbiri hakkında söylediği iyi şeyleri yazın. Herkesin birbiriyle ilgili söylediği işi şeylere bakalım" dedi.

Bir gazetecinin "Devreye girmeyi düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna da yanıt veren Cumhurbaşkanı Gül, “Çeşitli şeyler var aklımda. Biraz olgunlaştırayım onu, herkesin katkısı lazım. Ben de cumhurbaşkanı olarak bunun içindeyim" diye konuştu.

Uyarılarını sözlerinin sonunda da sürdüren Gül, “Bir fasit daireye girilir, yazık olur. O kadar beklenti var, kendimize olan özgüvenimiz kaybolur" dedi.