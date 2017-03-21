Medya patronu Ethem Sancak başvurdu; Evrensel yazarı Ceren Sözeri’nin yazısına erişim engeli getirildi!

Evrensel gazetesi yazarı Ceren Sözeri’nin “Aynı filmin daha acıklısı” başlıklı köşe yazısına Esmedya Grubu’nun da sahibi olan iş adamı Ethem Sancak’ın başvurusu sonucunda erişim engeli kararı verildi.

Sözeri'nin yazısında dolardaki yükselişin hükümete yakınlığıyla bilinen medya kuruluşlarını da etkileyeceği ifade edilirken, Sancak'ın medya sektöründen çıkacağı iddia ediliyordu

Evrensel’de yer alan haber şöyle:

Yazarımız Ceren Sözeri’nin 27 Kasım 2016’da yayımlanan ‘Aynı filmin daha acıklısı’ başlıklı köşe yazısına Ethem Sancak’ın başvurusu sonucu erişim engeli kararı verildi. Karar sonucu Sözeri’nin yazısına yer veren 51 sitedeki haberlere erişim engeli geldi.

Ceren Sözeri, köşe yazısında, ekonomide yaşanan kötü gidişin medya sektörüne olan etkilerini ve tartışmaları kaleme almıştı.

Mahkeme kararına gerekçe olarak, Sancak’ın ‘kişilik haklarının ihlal edildiğini’ gösterdi.