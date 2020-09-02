Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici: Yanlış bilgi, yanlış kutlama; Dünya Barış Günü 1 Eylül değil, 21 Eylül

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Dünya Barış Günü'nün 1 Eylül değil 21 Eylül oluğunu yazdı. Dünyada barışa dair farkındalığın sağlanması amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun, 1981’deki 57. birleşiminde, 'Genel Kurul’un açılış günü olan her eylülün üçüncü salı günü'nü 'Uluslararası Barış Günü olarak ilan edildiğini söyleyen Bildirici, "1 Eylül ise 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya’nın Polonya’yı işgale başladığı 1 Eylül 1939 tarihinin ve “barış içinde bir dünya mücadelesi”nin unutulmaması amacıyla Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı ülkelerinin 1946’da ilan ettiği Dünya Barış Günü" dedi.

"Yıllarca Sovyetler’de ve özellikle Doğu Almanya’da törenlerle kutlanmış ama dünyada genel kabul görmemiş" diyen Bildirici, devamında da şunları kaydetti:

"O nedenle olsa gerek, 21 Eylül günü Birleşmiş Milletler’de 'Uluslararası Barış Günü' ilan edilirken Sovyetler Birliği bu karara karşı çıkmamış, hatta desteklemiş. Günümüzde 1 Eylül, Almanya’da bile unutulmuş. Sadece bazı sol gruplar tarafından anılan bir güne dönüşmüş. Oralarda bile 1 Eylül artık “Dünya Barış Günü” olarak kutlanmıyor. Türkiye ve KKTC, hâlâ eski Sovyetler ve Varşova Paktı’nın izinden gitmeyi sürdürüyor!"

"Medya bu kadar mı merak yoksunu?"

Medya Ombudsmanı Bildirici yazısının devamında ise medyaya ilişkin şu eleştirileri getirdi:

"Dünya ülkelerinden farklı olarak Türkiye ve KKTC’de her yıl 1 Eylül’ün “Dünya Barış Günü” olarak kutlanmasına ne zaman başlandığına dair somut bilgi bulamadım. Ancak 1990’ların başlarından itibaren yaygın olarak kutlandığını söyleyebilirim.

Barış Günü’nün Türkiye ve KKTC’de 21 Eylül yerine 1 Eylül’de kutlanması için tarihsel bir neden, bir olay da bulunmuyor. Gördüğüm kadarıyla, 1 Eylül’ün “Dünya Barış Günü” olarak kutlanması, genel kabul gören bir bilginin hiç araştırılmadan yıllardır sürdürülmesinden kaynaklanıyor. Bazen yazılsa da güçlü bir karşı çıkış olmayınca sanki bütün dünya ile birlikte “Barış Günü” kutlanıyormuş gibi sürüp gidiyor bu ezber. Oysa dünya artık küresel bir köy, nerede ne kutlaması var görmek, bilmek o kadar zor değil.

Hadi siyasetçiler, sivil toplum örgütü yöneticileri araştırmıyor sorgulamıyor diyelim ama medya uluslararası bir günün doğrusunu yazamaz mı? Bu kadar mı merak yoksunu oldu medyamız, gazetecilerimiz?

Umarım bu itirazımı dikkate alır da 1 Eylül yanlışında ısrardan vazgeçer ülkemizin medyası, siyasetçileri, sivil toplum örgütü yöneticileri…"

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