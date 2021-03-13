Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici: Sözcü, Takvim gibi “emekli avlayıcı” haber yapmamalıydı

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Sözcü gazetesinin sürmanşetinde yer alan “Emekli ikramiyesi artacak mı” başlıklı haberini eleştirdi. Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği’nin emeklilerin bin liralık ikramiyelerinin artırılması için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mektubu konu edinen haberin sunuş biçimini eleştiren Bildirici, “Sözcü, Takvim gibi ‘emekli avlayıcı’ haber yapmamalıydı” dedi.

“Sözcü’nün, bile isteye gerçek olmayan bir başlık atması, emekli okurları kandırmaya çalışması okurun gazeteye güvenini zedeleyecek bir uygulama” diyen Bildirici, yazısında ayrıca şunları kaydetti:

"Evrensel gazetecilik ilkelerine aykırı bu tür yöntemler, okurla güven ilişkisini zedeler. Emekliyi çekmek için yalan yanlış haber yayımlayan bir gazetenin siyaset, ekonomi ve diğer alanlardaki haberlerine olan güven de sarsılır. Sözcü gibi okuruyla güven ilişkisi sağlam bir gazete de Takvim gazetesinin yöntemlerinden zarar görür. Buna gereksinimi de olmasa gerek."

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