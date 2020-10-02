Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici: Sağlık Bakanı, gazetecinin sorusu altında ezildi; vaka sayılarının gizlediğini itiraf etmiş oldu

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın günlük Covid-19 tablosunda belirti göstermeyen 'vaka'ların dahil edilmediğini açıklamasının ardından, konuyla ilgili soruyu soran gazeteciye atıfta bulunarak, "İktidar karşısında edilgen, güç odaklarına karşı çaresiz kalmasına, haberciliğin yerlerde sürüklenmesine rağmen gazetecilik yine de işe yaradı. Bereket turkuaz tablodaki değişiklikten 64 gün sonra doğru soru sorulabildi de gazetecilik gerçeği olmasa da gerçeğin gizlendiğini duyurabildi. Hem de öyle sahici bir soru ki, bakan altında ezildi. 'Salgınla mücadele sürecinde, devletimiz, halkının sağlığı kadar, ulusal çıkarlarını da korumaktadır' diye paylaşımda bulunması bile onu kurtarmaya yetmedi. Aksine vaka sayılarını gizlediğini bir kez daha itiraf etmiş oldu" dedi.

Bildirici, Dünyanın her yanında siyasetçiler zor durumda kaldıklarında 'Ulusal çıkar' kılıfına sığınırlar ama 'Ulusal çıkar' dedikleri aslında iktidarlarının çıkarıdır. Gerçek ulusal çıkar, halkın gerçekleri bilmesini gerektirir, halkını düşünen siyasetçi şeffaflıktan yana olur" görüşünü savundu.

Bildirici, "Bir gazetecinin doğru sorusu, Bakan Koca etrafında ilk vakanın çıktığı 11 Mart’tan itibaren oluşturulan 'başarı' halesini bir anda yok ediverdi. 'Türkiye günlük koronavirüs tablosu'nun gerçekleri yansıtmadığı bir soruyla kanıtlanıverdi" ifadesini kullandı.