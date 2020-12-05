Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici: Paraşütçüyü 400 km uçurup Lübnan'a kondurdular; vah gazetecilik!

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, medyada yer bulan “Türk paraşütçü rüzgara kapıldı Libya’ya indi” başlıklı haberleri yayımlayan haber sitelerini eleştirdi. Medya kuruluşlarının haberi sorgulaması gerektiğini söyleyen Bildirici, “Sadece ‘Bir paramotor bu kadar uzağa uçabilir mi?’ sorusunu sormaları yeterliydi” dedi.

“Sorsalardı, en gelişkin ve yakıt deposu büyük paramotorun bile 100-150 Km uçabildiğini görür; bu haberin gerçeklerle bağdaşmadığını, farklı bir öykünün söz konusu olduğunu anlarlardı. Ama böyle uçuk bir haber geldiğinde şüphelenmek ve soru sormak yerine kopyala-yapıştır yöntemiyle aynen yayımlamak gazetecilik açısından büyük hata” değerlendirmesinde bulunan Bildirici, devamında da şunları kaydetti:

“İnsan inanamıyor, bir paraşütçüyü 400 kilometre uçurup Lübnan’a kadar götüren uçuk kaçık bir haberi hiç sorgulamadan, şüphe duymadan kullanıyor, sonra takip etmiyor, yanlış olduğu ortaya çıkmasına rağmen de düzeltmiyorlar! Vah gazetecilik…”

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