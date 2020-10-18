Medya ombudsmanı Faruk Bildirici: Milliyet internet, Denizli Valisi'nin hoyratlığına sahip çıktı; esnafın sözünü de sansürledi

Medya ombudsmanı Faruk Bildirici, sonrasında özür dileyen Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in döner ustasının kendisini tanımamasına kızarak iş yerinin kapatılması talimatıyla ilgili haberin Milliyet gazetesinin internet sitesinde nasıl sansürlendiğini yazdı.

"Bir vali, kendisini tanımayan bir dönercinin işyerini kapatarak cezalandırma hoyratlığında bulunursa medya kimin yanında yer almalıdır?" sorusunu soran Faruk Bildirici Milliyet’in internet sitesinin haberi sansürlediğine dikkati çekti.

"Maalesef yaygın medya Denizli Valisi Ali Fuat Atik’in yanında oldu, onun hoyratlığını görmezden geldi; hatta vatandaşa üstten bakışını görmezden geldi. Vatandaşın değil, “güçlü”nün yanında oldu" diyen Faruk Bildirici şöyle yazdı:

"En somut örnek de Milliyet’in internet sitesi. Denizli Valisi Atik’in pandemi önlemlerini denetleme gezisini 17 Ekim saat 08.44’te “Maskesiz yakalandı! Söyledikleri olay oldu” başlığıyla yayımladı. Haberin ilk cümlesi şöyleydi:

“Denetim sırasında eldivensiz çalışılan bir işyerini uyaran Vali Atik, döner kesmeye devam edilmesi üzerine işletmenin faaliyetten men edilmesi talimatı verdi.”

Oysa Vali Atik’in burada asıl sinirlendiği eldivensiz döner kesilmesi değil, ustanın kendisini tanımamasıydı. Ona sinirlenince işyerinin kapatılması talimatı vermişti. Haberde Vali’nin bu davranışından hiç söz edilmiyordu bile. Böylece dolaylı olarak o hoyratlığa sahip çıkılıyordu.

Haberin ikinci bölümünde de Vali Atik’in, "Neden maske takmıyorsun” diye uyardığı başka bir esnafın sözleri “Gebermek istiyorum, canıma yetti” diye aktarılmıştı. Halbuki o esnaf, -daha sonra sosyal medya da yayılan görüntülerde de duyulduğu şekliyle- “Canıma yetti. Gebermek istiyorum. Piyasanın haline bak. Salı gününü 15 lirayla kapattık, çarşamba günü 100 lira. 100 liranın hepsi kar olsa ne olur?” diye yakınmıştı.

Milliyet internet, esnafın işlerin iyi gitmediği, piyasanın kötü olduğu sözlerini de sansürlemişti. Hükümetin ekonomi politikasına eleştiriye de yer yoktu o sitede. "

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