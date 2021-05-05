Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici: İktidarların gelişini de gazeteciler yazar, yıkılışını da…

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, MHP'nin HaberTürk'ü hedef almasının ardından görevden alınan Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir ve istifa eden kanalın Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz'la ilgili "Bu iktidarın ne basın özgürlüğüne tahammülü var, ne de kendilerinden başkasının konuşmasına. Ama iktidarların gelişini de gazeteciler yazar, yıkılışını da…" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN: MHP'nin hedef aldığı Habertürk'te deprem: Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir görevden alındı, Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz istifa etti!

Twitter hesabından MHP'lilerin açıklamalarından hemen sonra HaberTürk'teki depremi değerlendiren Bildirici şu paylaşımı yaptı:

"MHP yöneticilerinin @EbruBakiyi hedef almasından sonra Kürşad Oğuz’un istifası üzücü. Bu iktidarın ne basın özgürlüğüne tahammülü var, ne de kendilerinden başkasının konuşmasına. Ama iktidarların gelişini de gazeteciler yazar, yıkılışını da…

Bu sabahki programda MHP’li yöneticiye “Bu ifadeleri aynen Ulvi Bey'e iade ediyorum. Gazetecileri hedef gösteren açıklamaları kabul etmiyorum” yanıtı veren ve temsilcilikten alınan Bülent Aydemir’i de bu haysiyetli ve ilkeli tutumundan dolayı kutlarım."