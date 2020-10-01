Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Hürriyet okurunu uyardı: Haber değil, reklam sayfası!

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Hürriyet gazetesinin hazırladığı "Ege'nin değerleri" dosyası hakkında okurları uyardı.

Bildirici, kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan Hürriyet'in "Ege'nin değerleri" doyası için "Altı sayfa haber değil reklam/tanıtım sayfaları" eleştirisi getirdi. Paylaşımını, "Hürriyet okuru dikkat!" diye yapan Bildirici, “Ege’nin değerleri dosyası başlıklı altı sayfa haber değil reklam/tanıtım sayfalarıdır! Uyarıyorum..." diye yazdı.

Hürriyet'in dosyasında Koronavirüs salgını dolayısıyla temassız geçiş talebiyle birlikte güvenli kapı sistemleri talebinin artış gösterdiği; Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin hayvancılık yapan üreticilere sağladığı yem desteği şeklinde haberler yer alıyor.