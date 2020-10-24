Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici gazete okurlarını uyardı: Reklamlar, editöryal içerikten ayırt edilebilir olmalı

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Sabah gazetesine verilen tanıtımları paylaşarak, reklamlar hakkında okurları uyardı. Kanunun ilgili maddesine işaret eden Bildirici, reklamların editöryal içerikten ayırt edilebiliyor olması gerektiğini belirtti.

Faruk Bildirici, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Sabah gazetesinin “2023 Zirve Yansıma” başlıklı iki sayfasını paylaştı. Sayfalardaki içeriklerin, şirket ve ürünlerin reklamı olduğunu kaydeden Bildirici, "Üstelik 8. Sayfanın büyük bölümü Turkuvaz Medya’nın sahiplerinden Kalyon Grup’tan bir şirkete ayrılmış. Görmemiş olabilirsiniz, uyarıyorum" dedi.

Okurun kandırıldığını belirten Faruk Bildirici, "Oysa Ticari Reklam ve Haksız Uygulamalar Yönetmeliği’nin 6. Maddesinde 'Reklamlar editöryal içerikten görsel ve işitsel olarak açık bir şekilde ayırt edilebilir olmalıdır' ve 'reklam olduğu tüketiciler tarafından kolaylıkla fark edilebilir olmalıdır' deniliyor" ifadelerini kullandı.