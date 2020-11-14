Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici: Erdoğan’ın bu yaklaşımı demokrasilerde kabul edilemez

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Türkiye’de lider eşlerinin marka tutkusunun hayli geçmişe dayandığını söyleyerek, “Lider eşlerinin lüks marka tutkusu haberdir” dedi. Erdoğan'ın eşinin çantasıyla ilgili yapılan eleştirilere verdiği sert tepkisine karşılık, "Erdoğan’ın bu yaklaşımı demokrasilerde kabul edilemez. Bütün siyasetçilerin özellikle de devlette görev alanların aile fertleri hem siyasetin konusudur hem de medyanın" dedi.

Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın eşi Semra Özal da YSL markalı lüks ürünlere olan tutkusunun; 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eşi Hayrünnisa Gül’ün Pakistan gezisinde giydiği kırmızı tabanlı ayakkabıların haberleştirilmesini hatırlatan Bildirici, geçen haftalarda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın Harmes marka çantasının bir kez daha gündeme gelmesiyle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki gerginliğe değindi.

Erdoğan’ın Fransız marka ürünleri boykot çağrısına, “Emine Hanım\'ın çantası var. Onu da sarayın bahçesinde yaksın, \'Protesto ediyorum\' desin” diyerek karşılık veren CHP liderini, ardından ikili arasında yaşanan tartışmayı hatırlatan Bildirici, “Aslında Erdoğan, sadece aile üzerinden siyasete karşı çıkmakla kalmıyor, medyada ailesiyle ilgili haber yapılmasının da doğru olmadığına inanıyor. Aile fertlerini “mahrem alanı” kabul ediyor. İktidara geldiği ilk yıllarda aile fertleriyle ilgili haber yayımlayan medya patron ve yöneticilerini nasıl uyarmış, sert mesajlar göndermişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yaklaşımı demokrasilerde kabul edilemez. Bütün siyasetçilerin özellikle de devlette görev alanların aile fertleri hem siyasetin konusudur hem de medyanın” dedi.

“Emine Erdoğan’ın açılış konuşmaları, mesajları, engelli bir köpeği sahiplenmesi, mutfağında yemek pişirmesi özellikle bilgi verilip medyada haber yaptırılıyorsa, G-20 zirvesi nedeniyle gittiği Tokyo’da çok pahalı bir çanta kullanması da haber konusudur” diyen Bildirici, devamıdna şunları kaydetti:

Aileyle ilgili olumlu, sevimli halkla ilişkiler haberleri yayımlanırken ses çıkarmayıp, eleştirel haberler yayımlandığında itiraz etmenin tutarlı bir yaklaşım olmadığı açık. Üstelik Emine Erdoğan’ın hiçbir kamusal etkinliğe katılmayan, gözlerden ve kamusal faaliyetlerden uzak durmaktan hoşlanan bir lider eşi olmadığı da ortada.

Semra Özal’ın YSL işlemeli çorabının ve Hayrünnisa Gül’ün kırmızı tabanlı ayakkabısının yazılması ne kadar doğalsa Emine Erdoğan’ın 50 bin dolarlık Hermes marka çanta tutkusunun medyanın konusu olması da o kadar doğaldır.

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