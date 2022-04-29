Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici: Enver Aysever hangi belediyeden kaç para aldığını açıklayabilir mi; utanıp susmak yerine hakaret yağdırıyor!

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Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, bazı belediyelerle mali ilişkileri nedeniyle gazetecilik etiği açısından eleştiri yönelttiği Enver Aysever’in hakaret içeren ifadelerine yanıt verdi. Bildirici, “Enver Aysever’e iki sorum var; İzmir, Mersin ve Mudanya belediyelerinden başlayarak hangi belediyeden kaç para aldığını açıklayabilir misin? Etik bir eleştiriye yanıt vermek yerine hakaretler yağdırma ve yalanlarla saldırma hakkını nereden alıyorsun” sorularını yöneltti.



Bildirici, Aysever’in uzun bir süredir kendisine yönelik olarak devam eden hakaret içerikli ifadeleri üzerine Twitter’daki hesabından yanıt verdi. Bildirici’nin, paylaştığı tweetler ve eklediği linkler şöyle:



- Cumhuriyet yazarı iken “haber kaynağı” konumundaki belediyeleri geçim kapısı haline getirmesini eleştirdiğim Enver Aysever’in hakaretleri takıntılı bir hal aldı. Bir eleştirinin karşılığı bunlar olmamalı. Anlıyorum, yarası derin ama itibar erozyonunu kurtaracak merci ben değilim.

- İzmir B. Belediyesi’nin onun için “Yazarlık Atölyesi” düzenlediği ve binlerce lira alacağı ortaya çıkmıştı. “Enver Aysever belediyelerle mali ilişkiye girmemeliydi” diye yazdım. Ardından Cumhuriyet yazılarına son verdi; ihale de iptal edildi. Mesele bu!



TIKLAYIN | Enver Aysever belediyelerle mali ilişkiye girmemeliydi



- Utanıp susmak yerine sosyal medyadan bana “şarlatan”, “kullanışlı”, "haysiyetsiz" gibi hakaretler yağdırdı. Ben karşılık vermeyince hakaretlerini Prof. Dr. Mehmet Haberal’a da yöneltti. Prof. Dr. Haberal, Basın Konseyi’ne şikâyet etti. Konsey, Enver Aysever’i kınama kararı aldı!

- Karşı görüşe yer verme ilkesiyle cevap hakkı arasındaki farkı bile bilmiyor ya da çarpıtıyor. Yazımda onun açıklamasına yani karşı görüşüne yer verdim. Cevap hakkını kullanmak isterse yazıma ekleyeceğimi belirttim ama cevap göndermedi! Gönderemedi...



- Aklandığı da doğru değil. Kendi açtığı tazminat davasını geri çekip kendini aklanmış ilan etti! Belediye’nin zoraki açıklaması da onu aklamıyor. Zira ben “İhaleye girdi” yazmadım; onun ders vermesi için ihale düzenlendiğini yazdım. Bu da belgeli!



TIKLAYIN | Enver Aysever belediyelere hangi şapkasıyla iş yaptı: Gazeteci mi, politikacı mı, profesyonel konuşmacı mı?

- Enver Aysever, 10 ay önce ABC sitesine “Faruk Bildirici ve Cumhuriyet hakkında suç duyurusunda bulunacağım” dedi. Ama hâlâ şikâyet edemedi. Onun yerine Tele1 ekranlarını kişisel sorunu için kullanmayı, sosyal medyadan yalanlarla atıp tutmayı tercih etti.



TIKLAYIN | Enver Aysever: Faruk Bildirici ve Cumhuriyet Gazetesi hakkında suç duyurusunda bulunacağım

- Enver Aysever’e iki sorum var; İzmir, Mersin ve Mudanya belediyelerinden başlayarak hangi belediyeden kaç para aldığını açıklayabilir misin? Etik bir eleştiriye yanıt vermek yerine hakaretler yağdırma ve yalanlarla saldırma hakkını nereden alıyorsun?

Aysever’in son paylaşımları





Hâlen Tele 1’de program yapan Enver Aysever bugün; yazar Barış İnce’nin Ataşehir Belediyesi’ne bağlı Ataşehir Kültür Sanat ile yaptığı dört günlük “Yazı Semineri” afişini Twitter’daki hesabında paylaştı. İnce’nin toplam 2 bin lira aldığını açıkladığı “Yazı Semineri” üzerinden Aysever, Faruk Bildirici’ye yönelik olarak şu ifadeleri kullandı:



- Başarılı yazar @barisince82 önemli bir atölye yapıyor. Acaba medya polisi @farukbildirici ve yancıları bunu da eleştirecek mi? Yapamaz, çünkü @BirGun_Gazetesi el avuç açmış yalvarmakla meşgul “beni tanıyın, ciddiye alın” diye. Hodri meydan… Ombus var mı cesaretin?



- Ombus @farukbildirici acaba yazmaya cesaret edebilecek misiniz? Benden özür dileyecek misiniz? Kapı kapı dolaşıp yalvardığınız basın kuruluşlarından korkuyor musunuz yoksa? Hadi canlı yayına gelin?



- Bakalım iftiracı ne diyecek



- Dostlar @BirGun_Gazetesi ülkenin bağımsız, onurlu, sosyalist, gazetelerinin başında gelir. Ayrıca sevgili @barisince82 edebiyatta değerli bir yazardır. Ülkenin düşünen, üreten aydınları dayanışma içinde yazar orada. Diyeceğim iftiracı @farukbildirici elbette oraya yanaşacaktır.

İnce: Korkmuyorum ama yazdıklarınız doğru değil

Barış İnce, bu mesajlar üzerine, BirGün gazetesinden 2018’de ayrılarak gazeteciliği bıraktığını, Faruk Bildirici’nin Medya Ombudsmanlığı alanı dışında kaldığını, hakkındaki eleştirilere katılmadığını belirttiği Aysever’in verdiği seminerlerin de telif ödemesi gerektirdiğini, kendi seminer kapsamındaki dersler için ise para istememesine rağmen bütün eğitmenlere prensip olarak ödeme yapılması nedeniyle toplam 2 bin lira aldığını açıkladı.



Barış İnce’nin Twitter’daki bu açıklamasının ardından Enver Aysever şu mesajı paylaştı:

- Ya @barisince82 şu adamdan korkmayın. Adam her şeye karışıyor, söylesin işte @BirGun_Gazetesi’e yalvardı mı yalvarmadı mı? Kaldı ki sen de köşe yazıyorsun, ben hiç gazete yapmadım örneğin. Bu korku niye?



Barış İnce, bu paylaşımda kullandığı ifadeye karşı çıktığı Aysever’e, “Korkmuyorum ama yazdıklarınız doğru değil. Ben 2018'de gazeteden istifa edip İzmir'e taşındım sadece edebiyatla ilgileniyorum. 4 yıldır atölyeler yaparak ve Edebiyat Atölyesi dergisini çıkararak yaşıyorum. BirGün'e de dışarıdan yazı yolluyordum. Pazar ekine isterlerse yazıyorum” karşılığını verdi.



Esra Arsan'dan Enver Aysever'e: Değerli işler yapan Faruk Bildirici'nin üniversitede ders vermesiyle belediyelerde kafanıza göre ders açıp para kazanmak çok farklı, sapla samanı karıştırmamak gerek















