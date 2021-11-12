Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'den Türkiye gazetesinin "Yükselen dolar açığı kapatacak" haberine: Gerçek yaşamdan kopmak bu olsa gerek

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Türkiye gazetesinin, “Piyasalar en sıcak günlerini yaşıyor. Yükselen dolar açığı kapatacak” başlıklı haberini eleştirdi.

Gazetenin geçen günlerde “Avrupa’daki marketlerdeki yokluk ce pahalılığı” haber yaptığını hatırlatan Bildirici, “Bugün de yükselen kura akla ziyan bir gerekçe bulmuş. Anladığım kadarıyla, dolar kurunun yükselmesi ekonomi yönetiminin başarısı imiş! Gerçek yaşamdan kopmak bu olsa gerek…” eleştirisi getirdi.

Öte yandan Bildirici, söz konusu paylaşıma ek olarak Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük'ün bugünkü "Baylar bayanlar, doları durdurun yoksa…" başlıklı yazısına işaret ederek, "Ama Cem Küçük gazetesiyle aynı görüşte değil" dedi.

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