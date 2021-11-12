Cem Küçük'ten hükûmete 'dostane' uyarı: Döviz böyle artmaya devam ederse, işler zorlaşacak

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, 10 liraya dayanan dolar kurunun artışını değerlendirdiği yazısında, elektrikten doğalgaza, ilaçtan kozmetiğe birçok ürünün ithal olduğunu belirterek, "İki sene önce 4 bin TL fena bir maaş değildi. Şimdi ise iki sene öncenin 2 bin TL’si gibi. Döviz artınca belki cari açığın kapanmasına etki ediyor ama halktaki algı başka türlü. “Gene fakirleştik” söylemi kulaktan kulağa yayılıyor.

Hükûmet memurlara son iki yılda yüzde 30 ila 40 arası zam verdi. Görece memur maaşları daha iyi. Ama özel sektör maaşları iyi değil. Asgari ücrete verilecek zam önemli. En az 4 bin TL, belki daha fazla olması bu bakımdan önemli. Maaşlara yapılan zamlar dövizin yükselmesiyle değersizleşiyorsa yapılan zammın bir anlamı kalmıyor." ifadelerini kullandı.

Doların yükselmesinin halk üzerinde olumsuz etki yaptığına vurgu yapan Küçük, "O yüzden dövizin düşmesi, düşmüyorsa sabit kalması önemli. Elbette serbest piyasadayız. Döviz devlet eliyle durdurulamaz.

Şayet döviz böyle artmaya devam ederse işler hükûmet açısından zorlaşacak. Bu tür eleştirileri bizler gibi hükûmeti destekleyen yazarların dostane uyarısı olarak görün lütfen. Kamuoyu önünde tartışılmayan ya da dile getirilmeyen her sıkıntı ileride insanı tüketir." diye yazdı.

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